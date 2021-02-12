ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في طريق العودة إلى القاهرة.. 50 صورة من داخل طائرة بعثة الأهلي| شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:29 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الجمعة، بعثة النادى الأهلى، قادمة من الدوحة علي متن رحلة خاصة، عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، بعثة النادي الأهلى على متن رحلتها رقم MS3201، وسط استقبال حافل من قبل مكتب الشركة بمطار الدوحة وطاقم الطائرة بالرحلة، حيث تم استقبال لاعبي الفريق بالورود والشكولاتة، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد. 

وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي المرتقبة بعد ساعات قليلة، تشدد سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال  بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تسافر إلى قطر على أحدث طائرات مصر للطيران..شاهد

جماهير الأهلي بالدوحة تستقبل بعثة الفريق بـ "القاضية ممكن"..صور

بعثة الأهلي تخضع للعزل في الغرف وتترقب ظهور نتيجة مسحة مطار الدوحة

بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة ظهر اليوم

شاهد.. أول رد فعل لـ والتر بواليا بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

محمد الشناوى بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: كنا مصرين نرفع اسم الأهلي ونفرح جماهيره.. شاهد

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي يكشف عن علامة إعراض الله عن العبد.. تعرف عليها

الحريري: لا تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية.. ومتمسك برؤية الـ18 وزيرا

معلول: روح الأهلي سر إحراز برونزية مونديال الأندية.. والإصابة حرمتني من لقاء بالميراس

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

رفضت تقسيم بلادها.. رغد صدام حسين: إيران استباحت العراق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها