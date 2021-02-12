حدث مع الأهلي في المطار.. دعم كبير لـ مؤمن زكريا من الجماهير.. الشناوي يتخفى.. هتافات المشجعين تطارده.. وموقف إنساني لـ موسيماني

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، استقبالا حافلا لـ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، استقبالا حافلا لـ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن رحلة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.





وحرصت سلطات مطار القاهرة الدولي، على الاحتفال ببعثة النادي الأهلي، فور وصوله المطار على متن رحلة مصر للطيران القادمة من الدوحة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص، وسط تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتجهيزات أمنية خاصة لاستقبالهم وتم إنهاء إجراءات وصولهم إلى البلاد بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية.





وفور وصول اللاعبين حرصت سلطات الطيران المدني، على تنظيم احتفال خاص باللاعبين بدءًا من مطار الدوحة بقطر والذي نفذته مصر للطيران من خلال طواقمها على الرحلة رقم MS3201، بالنداء الصوتي في اللاعبين على الطائرة وأيضا تقديم الورود والشوكولاته، حتى وصولهم مطار القاهرة كانت أطواق الورود في انتظارهم من قبل فرق العلاقات العامة بشركة الميناء.





مشجع يعترض طريق موسيماني





وأثناء خروج لاعبي الأهلي من صالة المطار، اعترض مشجع أهلاوي من ذوى الاحتياجات الخاصة، طريق بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي، أثناء خروجه من صالة المطار، بعد وصوله برفقة بعثة النادي الأهلي القادمة من الدوحة، و حرص المشجع الأهلاوي على التقاط صورة تذكارية مع بيتسو موسماني، أثناء خروجه أمام صالة المطار وهو يرفع وشاح النادي الأهلي، احتفالا بالمركز الذي أحرزه الأهلي في مونديال الأندية.





هتافات لـ مروان محسن أمام صالة المطار





في لفتة إنسانية طيبة، دعمت جماهير الأهلي التي استقبلت البعثة في مطار القاهرة، مروان محسن لاعب الفريق، فور وصوله مطار القاهرة الدولي، برفقة بعثة النادي القادمة من الدوحة، وحرص مشجعو النادي الأهلي على الهتاف باسم مروان محسن بمجرد خروجه من صالة المطار، تعبيرًا عن دعمهم له وحبهم الكبير للاعبي النادي الأهلي بالمركز الذي أحرزه الأهلي في مونديال الأندية.





ترحيب الجماهير بـ الشناوي





شهدت صالة المطار أيضا، استقبالا حافلا وترحيبا كبيرا من قبل مشجعي الأهلي لـ محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، وذلك فور وصوله إلى المطار برفقة بعثة النادي القادمة من الدوحة، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.

ورغم محاولة الشناوي على التخفي بين لاعبي الأهلي، أثناء خروجه من المطار إلا أن مجرد خروجه من الصالة، هتف مشجو الأهلي المتواجدون بمحيط المطار له فور خروجه، فيما حرص العديد على التقاط صورًا تذكارية معه، وأعرب المشجعين عن حبهم الكبير لـ الشناوي وتقديرهم لمجهوداتهم مع الفريق.





وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي، شددت سلطات أمن مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.





وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.