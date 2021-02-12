خبير: العاصمة الإدارية هى الوجهة الأولى للاستثمار فى مصر

قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي في الواقع مشروع متكامل الخدمات ، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائه على أحدث شكل معمارى وتوفير كافة الخدمات الأساسية والتكنولوجيا الحديثة بالمشروع.









وأضاف البستانى لـــ"صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية الجديدة تحولت لوجهة الاستثمار الأول فى مصر، وأصبح المطورين ورجال الأعمال يتنافسون للحصول على قطعة أرض بها لإقامة مشروعاتهم عليها بمختلف أنواعها السكنى والتجارى والإدارى .









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