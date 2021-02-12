خبير: العاصمة الإدارية هى الوجهة الأولى للاستثمار فى مصر

قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي في الواقع مشروع متكامل الخدمات ، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائه على أحدث شكل معمارى وتوفير كافة الخدمات الأساسية والتكنولوجيا الحديثة بالمشروع.
وأضاف البستانى لـــ"صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية الجديدة تحولت لوجهة الاستثمار الأول فى مصر، وأصبح المطورين ورجال الأعمال يتنافسون للحصول على قطعة أرض بها لإقامة مشروعاتهم عليها بمختلف أنواعها السكنى والتجارى والإدارى .
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وأضاف أن العقار سيظل هو الاستثمار الآمن للأفراد والشركات والمؤسسات، مؤكدا أنه برغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حاليا إلا أن السوق العقارية في مصر سيكون اكثر استقرارًا خلال2021، لأننا بالفعل استوعبنا عواقب انتشار كوفيد 19 ، وبدأنا فى إجراءات تضمن استمرار العمل بصورة جيدة وسلسة برغم الظروف الحالية.