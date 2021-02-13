وداعا لزحمة عين شمس وجسر السويس.. 12 معلومة عن محور مسطرد بعد زيارة الرئيس

تعمل الدولة على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعات.





ومن أبرز تلك المحاور التي يجرى العمل فيها مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أمس الجمعة لتفقد المشروع.