تفاصيل الجولة التفقدية للرئيس السيسي بمحور مسطرد ..فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الجمعة، لـ محور "مسطرد ".





وتناول التقرير، أبرز ما جاء في تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على التحدث إلى مسئولي المشروع، للإطلاع على كافة التفاصيل الإنشائية.





وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" أبرز المعلومات عن المشروع الجديد:

1- طريق حر بدون تقاطعات أي أنه سوف تنشأ كباري فوق كل التقاطعات الموجودة.





2- بعرض ٨ حارات مرورية لكل اتجاه.





3- يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بعين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس

الصحراوي.





4- المحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان الرنين وينتهي حتى كوبري عين شمس.





5- يضم إزالة كوبري عين شمس المعدني واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 مترا، وعرضه 21 مترا، حتى شارع العشرين.





6- يربط منطقة مسطرد عن طريق تقاطعه مع شارع الحرية حتى محور الفريق عرابي مرورا بطريق مسطرد القديم وشارع التروللي

وشارع ٦ اكتوبر لحد ما يوصلك إلى الدائري وطريق بلبيس الصحراوي





7- يتم تطوير وتوسعة كل شوارع المنطقة مثل ٦ أكتوبر والتروللي والفيروز بعين شمس وغيرهم





8- بالنسبة لخط السكة الحديد بعين شمس سيتم ازالته لان بدايته أصبحت من محطة عدلي منصور وسيتم استغلال المساحة في توسعة الشارع وسيتم إزالة كل مخالفات البناء والتعدي علي الطرق العامة فورًا





9- المحور سيجعلك تتنقل بكل سهولة بين منطقة عين شمس والمرج و مسطرد و الاميرية





10 - ستصل لمحور شبرا بنها الحر من قلب هذه المناطق في دقائق معدودة لأنه يربطك بمحور العصار الجديد





11 - تسكين المواطنين بالمناطق العشوائية في نطاق المشروع بوحدات سكنية لائقة.





12-ليس المحور الوحيد الذي سيتم تنفيذه في المنطقة ولكن سيتم إنشاء محاور (مسطرد-الزكاة) و(الجراج) الفترة القادمة.



