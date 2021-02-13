نور عبد الله تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية أهلا بيك لـ محمد محسن

عبّرت الشاعرة نور عبدالله، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد محسن، في أغنية "أهلا بيك" والتي طرحها بمناسبة عيد الحب بعد النجاح الكبير الذي حققاه بأغنية "في قلبي مكان".





وقالت نور عبدالله، في تصريح لـ "صدى البلد": "كتبت شطرا من الأغنية لكن كان بها جزءا مختلفا وفي أحد الأيام قمت بقراءتها وشعرت أن محمد محسن الأنسب لها، لأن جمهوره يتمتع بثقافة معينة، وعندما استكملت كلمات الأغنية عرضتها على محسن".





وأضافت: "محمد محسن عرض الكلام على الملحن محمد النادي، وتم التعاون مع الموزع يحيى يوسف.. فنحن نفس فريق أغنية في قلبي مكان.. أما عن وجود هبة مجدي في الكليب فكان شيئا جميلا وحقيقيا وليس تمثيلا".





تقول كلمات أغنية "أهلا بيك": "دايمًا ماشي مفضي إيديا ومستنيك.. عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك.. سايب فيها مكان للمسكة.. لو قسمت معايا الضحكة.. لو كملت معايا السكة أهلًا بيك".





"من هواك مش بشبع من هواك .. دا معاك أنا بتولد معاك .. الطريق بيبقى سهل بيك .. مش بتوه أبدًا إلا في عينيك .. أنت تنور روحي وقلبي وأبقى سعيد .. لما تفضل جنبي وأبطل أبقى وحيد .. وأنا وياك الوقت بيجري .. يخلص عمري فيتعاد عمري .. أنا أصلًا مديلك قلبي وأنت بعيد".



