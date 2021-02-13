قرار عاجل من إدارة بايدن بشأن سجن جوانتانامو

كشف البيت الأبيض، عن عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخاذ قرار بإغلاق سجن جوانتانامو.











ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن بايدن أعرب عن رغبته في وضع نهاية سجن جوانتانامو، ولكن مع حلول انتهاء فترة رئاسته الأولى.









وأضافت: "الهدف واضح تمامًا، وستعمل الإدارة الأمريكية على إنجازه من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك".











وقد شرعت الإدارة الأمريكية في إجراء مراجعة رسمية بشأن مستقبل السجن تمهيدًا لإغلاق المعتقل الذي أثار موجة انتقادات من قبل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.







