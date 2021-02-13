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توك شو

عشق.. النائبة نادية مبروك تكشف عن ذكرياتها طوال 40 سنة في الإذاعة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:21 م
النائبة نادية مبروك،
النائبة نادية مبروك، رئيس الاذاعة المصرية السابق
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فرح علاء الخولي
قالت النائبة نادية مبروك، رئيس الاذاعة المصرية السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن الاذاعة موجودة وستظل باقية لانها وسيلة اعلامية لها خصوصية، لكن يجب ان تلتزم كل محطة اذاعية بالهدف والهوية لديها، ولا يجب ان نخلط بين كل الشبكات والاذاعات بعضها ببعض حتى يمكن جذب أكبر عدد من المستمعين.

وأضافت النائبة نادية مبروك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن هذا الفكر الذي تتجه اليه الاذاعات الجديدة غير صحيح، معقبة: "اذاعة القرأن الكريم مازالت متمسكة بشكلها وطريقتها، وعشان كده متسيدة الشكل ده من الاذاعات ومتفردة بيه"، ناصحة كل الاذاعات ان تتميز بشكل وقالب مختلف على غرار الشرق الاوسط والشباب والرياضة والبرنامج العام وغيرها.

واوضحت انه يجب تحديد الجمهور المستهدف اولا للاذاعة، والهدف منها وتحديد خصائصها، وكشفت عن ذكرياتها في الاذاعة وذلك على مدار عملها في الاذاعة لـ 40 عاما، ومدى تآثرها بالكثير من الشخصيات الاذاعية الكبيرة وبدايتها مع الاعلامي ايهاب الازهري وبعد ذلك نجوى ابو النجا وايناس جوهر وسناء منصور وغيرهم الكثير من المذيعين، مضيفة "كل حد علمني حاجة من غير ما أشعر"، واصفة الاذاعة انها "عشق".

ويحتفل العالم اليوم، 13 فبراير، باليوم العالمى للإذاعة، الذي أقرته منظمة اليونسكو، بهدف الانتباه إلى مكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامى المحلى والعالمى والتعاون الدولى بين مختلف الإذاعات في العالم.
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