ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

السبت 13/فبراير/2021 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع المريخ السوداني في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا سوف تقام في استاد القاهرة الثلاثاء المقبل.

وقال "مرجان"، في تصريحات خاصة، إن مباراة الأهلي والمريخ السوداني ستقام الثلاثاء بإستاد القاهرة؛ بعد أن تم الحصول علي كافة الموافقات الخاصة بذلك وإخطار الفريق المنافس.

ووصلت بعثة المريخ السوداني إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق مبكر قبل مواجهة الفريق الأحمر.

ويحمل الأهلي لقب نسخة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك 27 نوفمبر الماضي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

6 مباريات جمعتهما.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

الموعد الجديد لمباراة الأهلى والمريخ السودانى بأبطال إفريقيا

قبل مواجهة الأهلي.. ديديه جوميز يعلن رحيله عن المريخ السوداني

منافس الأهلى.. المريخ السودانى يعلن رسميا اسم مديره الفنى الجديد

ترشيحاتنا

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

تعرف على آخر وصايا الفنان على حميدة قبل وفاته .. فيديو

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

Advertisements

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

اليوم وزير الرياضة يشهد تحدي بيج رامي وكرم جابر

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

رفيق صايفي: طريقة لعب المولودية أمام الزمالك خاطئة.. أي فريق سيلعب أمامه سيدافع

باريس سان جيرمان يخطط لخطف محمد صلاح من برشلونة وريال مدريد

نجم تونس السابق: لا يصح التشكيك في نزاهة معلول بعد تاريخه مع الأهلي

موسيماني: كان بإمكاننا الفوز على بايرن ميونخ حال وجود صلاح وماني مع الأهلي

مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط