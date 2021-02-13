الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع المريخ السوداني في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا سوف تقام في استاد القاهرة الثلاثاء المقبل.





وقال "مرجان"، في تصريحات خاصة، إن مباراة الأهلي والمريخ السوداني ستقام الثلاثاء بإستاد القاهرة؛ بعد أن تم الحصول علي كافة الموافقات الخاصة بذلك وإخطار الفريق المنافس.





ووصلت بعثة المريخ السوداني إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق مبكر قبل مواجهة الفريق الأحمر.





ويحمل الأهلي لقب نسخة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك 27 نوفمبر الماضي.



