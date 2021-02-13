محافظ المنوفية يتفقد انشاء مدرسة اعدادي ببركة السبع

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية لمركز ومدينة بركة السبع لتفقد عدد من المشروعات التنموية والوقوف على نسب التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات، بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة بركة السبع الابتدائية بنات(إحلال جزئى) بقيمة تعاقدية ما يزيد عن (5) مليون جنية بإجمالي (13)فصل دراسي وذلك في إطار خطة محافظة المنوفية للنهوض بالعملية التعليمية، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.





حيث تفقد المحافظ تنفيذ الأعمال بالمدرسة ووجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة ، هذا وقد أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بأنه تم الانتهاء من عدد (4) مدارس بمركز ومدينة بركة السبع بإجمالي (58) فصل دراسي بقيمة تعاقدية ما يزيد عن ( 21) مليون جنيه وتم تسليمهم ابتدائيا استعدادا لدخولهم العملية الدراسية هذا العام 2020/2021 ، وهم مدرسة أحمد الشرقاوي الابتدائية بهورين (إحلال كلى ) ومدرسة الشهيد اسماعيل عمر الابتدائية بهورين ( توسعة ) ومدرسة الشهيد حمدي صبري المليجي الابتدائية بطوخ طنبشا ( توسعة ) ومدرسة كفر هورين الثانوية العامة ( إنشاء جديد).





كما أشارت الى أنه جارى عمل توسعات بمدرسة عزبة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي بالدبايبة بقيمة تعاقدية تقدر بـ 4 مليون بإجمالي 14 فصل دراسي وكذا إنشاء جديد لمدرسة الدبايبة الثانوية العامة بتكلفة تقارب (8) مليون جنيه.





وتضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف شارع شركة المياه وشارع الجلاء ومتفرعاته ببركة السبع بطول 1 كم وبتكلفة (3) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، ووجه رئيس المدينة بعمل أرصفة وتركيب بلدورات على جانبى الشوارع بالمنطقة ، وكذا رصف شارع البوسطة للارتقاء بمستوى الخدمات ، مشددًا بالالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان.



