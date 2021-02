الرومانسية.. أفلام عالمية يمكن مشاهدتها فى عيد الحب

يحل اليوم عيد الحب الذى يحتفل به المصريين وتحديدا العشاق الذين تجمع بينهم الرومانسية وفى مثل هذا اليوم يعتاد المشاهدة على أفلام رومانسية وخاصة الافلام العالمية.





نرصد فى التقرير التالى ابرز الأفلام العالمية الرومانسية التى يمكن مشاهدتها فى عيد الحب.





The Note Book

وتدور أحداثه حول فتاة تدعى "آلي" تقع في حب شاب يدعى "نوح"، ليبتعدان عن بعضهما بعض ابسبب الفوارق الطبقية وبعد سنوات عدة، تشاهد "آلي" بالصدفة صورة لحبيبها السابق يتحدّث فيه عن حياته، لتستعيد كل ذكرياتها الجميلة معه وتقع في حيرة بين الاستجابة لحنينها إلى شريكها القديم وبين التمسك بحياتها المستقرة.





La la land

فيلم رومانسي والذي بإمكانكِ مشاهدته مع شريككِ في عيد الحب، وتدور أحداث هذا الفيلم الموسيقي حول رجل وامرأة يقعان في حبّ بعضهما بعضا، لتقف طموحاتهما المهنية عائقًا أمام رومانسيتهما الحالمة.





Her

هو فيلم رومانسي يجمع الخيال والعلم معًا، تدور أحداث هذا العمل حول رجل في الأربعين من عمرة، يشعر بالوحدة وغير سعيد في عملة، يقوم بشراء تحديث جديد لنظام التشغيل الخاص بة، حيث يتميّز بمساعد افتراضي يعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي، وقد القي عليه اسم سامانثا. مع مرور الوقت، تبدأ سامانثا بأخذ حيزٍ كبير من وقت هذا الرجل ويعيشان علاقة رومانسية غريبة.





Crazy Stupid Love

فيلم يحكي قصة الزوجان يتسمان بالجنون والمرح. إن كنتِ بحاجة إلي الكثير من المرح والإثارة فبالتأكيد هذا الفيلم هو اختيارك الأمثل.





The Vow

من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة عند عرضة وهو المفضل لدى الكثير من حيث إنه مقتبس عن قصة حقيقية لزوجين تعرضا لحادث مروري كان السبب في أحداث مثيرة غير متوقعة.

Me Before You

الكثيرات منا تشبه بطلة هذا الفيلم، فالتجربة التي مرت بها قد تكوني أنتِ أيضًا مررت بها في أي من مراحل عمرك المختلفة. لذلك إذا كنت تحلمين بأن تكوني بطلة لفيلم يومًا ما، فلا تفوتي فرصة مشاهدته. حتمًا ستجدين نفسك في كل مشهد من مشاهدة.





Pride & Prejudice

إذا كنتِ ممن ينبهرون بقصص الحب الأسطورية التي ينتصر الحب فيها، فهذا أنسب فيلم يمكنك اختياره لتشاهديه في عيد الحب.





Valentine's Day