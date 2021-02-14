صندوق النقد الدولي: تقدمنا بطلب من أجل تخفيف ديون 29 دولة

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد يعمل مع البنك الدولي لـ إقناع مجموعة الدول العشرين من أجل تخفيف أعباء الديون، معقبة: ذلك سيتم عن طريق مبادرة تعليق خدمة الديون لحين تعافي الدول.



وأكملت "جورجييفا" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، صندوق النقد الدولي تقدم بطلب من أجل تخفيف ديون 29 دولة من أفقر دول العالم، معقبة: على سبيل المثال دولة جيبوتي التي تم تأجيل تسديد ديونها إلى العام القادم.



وشددت على أنهها تأمل أن يتم التعامل بمبدأ "الإطار المشترك" لتخفيف الدين وإعادة هيكلتها وتشكيلها، منوه إلى أن هناك 3 دول طالبوا بتطبيق "الإطار المشترك" وهم دول تشاد وإثيوبيا وزامبيا.



وأشارت إلى أن ندوق النقد الدولي يدرس حاليا كيفية التوسيع في التنازلات المالية، بمشاركة الدول الأعضاء.





