هل ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المنازل ؟ .. هكذا رد وزير التعليم

ومن المقرر أن ينظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 ، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية :

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني