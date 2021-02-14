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تعليم

هل ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المنازل ؟ .. هكذا رد وزير التعليم

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:38 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر أحد جروبات المعلمين على تطبيق واتس آب، استفسارا حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021.

وتساءل أحد المعلمين قائلا : هل ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لـطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المنازل أم في المدارس؟

ومن جانبه رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هذا الاستفسار قائلا : انتظروا الإجابة في المؤتمر الصحفي المقرر عقده مساء اليوم.

ومن المقرر أن  ينظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 ، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد  وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية :
- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.
- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني
-  إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
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