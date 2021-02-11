قرار عاجل بشأن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم تعديل فئة الطابع المطلوب لاستمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة2021 من فئة واحد جنيه إلى فئة عشرة جنيهات.





وأوضحت الادارة العامة للامتحانات ، أن رسوم التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 أصبحت كالتالي : 10 جنيهات عند التقدم للمرة الاولى او الثانية ، و 210 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة ، بالاضافة إلى 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم .





اقرأ أيضا | حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021







وشددت الادارة العامة للامتحانات ، على أنه بناءا على ما سبق ، تكون قيمة ما يتم تحصيله لدخول امتحانات الثانوية العامة في المرة الاولى والثانية 210 جنيها ، أما قيمة رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021 للمرة الثالثة أو الرابعة 410 جنيها.





وعلى جانب آخر .. كان قد رصد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر جروب يوميات المعلم المصري استمرار وجود استفسارات من متابعي الجروب بشأن مدى صحة القرار المنسوب لمجلس الوزراء المتداول على فيس بوك ، والذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتأجيل الامتحانات بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.



