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تعليم

قرار عاجل بشأن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:07 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم تعديل فئة الطابع المطلوب لاستمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة2021 من فئة واحد جنيه إلى فئة عشرة جنيهات.

وأوضحت الادارة العامة للامتحانات ، أن رسوم التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 أصبحت كالتالي : 10 جنيهات عند التقدم للمرة الاولى او الثانية ، و 210 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة ، بالاضافة إلى 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم .


وشددت الادارة العامة للامتحانات ، على أنه بناءا على ما سبق ، تكون قيمة ما يتم تحصيله لدخول امتحانات الثانوية العامة في المرة الاولى والثانية 210 جنيها ، أما قيمة رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021 للمرة الثالثة أو الرابعة 410 جنيها.

وعلى جانب آخر .. كان قد رصد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر جروب يوميات المعلم المصري استمرار وجود استفسارات من متابعي الجروب بشأن مدى صحة القرار المنسوب لمجلس الوزراء المتداول على فيس بوك ، والذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتأجيل الامتحانات بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الجدل المثار حول هذا الخبر المزيف قائلا : تم التكذيب عشرات المرات يا جماعة.

وكرر وزير التربية والتعليم تكذيبه للخبر قائلا : لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء والذي زعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وناشد وزير التربية والتعليم المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء حذر من أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.
قرار عاجل بشأن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021
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