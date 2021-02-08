حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الاخيرة ، خبرًا يزعم احتمالية تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان المبارك.





وبالنسبة لطلاب المدارس .. حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء الاخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا حاليا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني





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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : "سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة يوم الأحد القادم ١٤ فبراير ٢٠٢١".





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : "كل ما يكتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".









وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.





وقال وزير التربية والتعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له من الصحة ، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، وأرجو من الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول.





كما نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم.





وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت ما تردد بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه "حتى هذه اللحظة" سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء ، مشيرة إلى ان القرارات النهائية بهذا الشأن ستعلن يوم الاحد القادم بعد التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية في الدولة وفقا لوضع كورونا.





وبالنسبة ل امتحانات طلاب الجامعات .. أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه حتى الان ، من المقرر بعد انتهاء اجازة نصف العام يوم 20 فبراير 2021 أن تعود الحياة التعليمية والدراسية إلى طبيعتها.





وقال وزير التعليم العالي في تصريحات تليفزيونية: إن الوزارة لم تتلق حتى الان تعليمات او توصيات جديدة من لجنة الازمات تستدعي تأجيل او تغيير موعد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني ، مشيرا إلى أنه حتى الان القرار المأخوذ يتمثل في عقد الامتحانات لطلاب الجامعات بعد انتهاء الاجازة في 20 فبراير ، ثم عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.





ولفت وزير التعليم العالي ، إلى ان الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات في حال تغيرت الاوضاع ، مشددا على التواصل الدائم مع لجنة الازمات وجميع الجهات المعنية في الدولة بشأن متابعة تطورات وضع كورونا في مصر.





وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.





نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .





ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.





وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.





وأكد القرار على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.