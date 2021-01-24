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وزير التعليم عن تأجيل الامتحانات بسبب كورونا: كل شيء وارد

الأحد 24/يناير/2021 - 01:44 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أنه يتوقع انكسار تدريجي لإعداد إصابات كورونا خلال شهر فبراير تمهيدا للعودة للإعداد الطبيعية.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "الوزارة تتابع تطورات حالات الإصابات بكورونا بعدد من الدول كانجلترا وألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل، ومقارنتها بإعداد الموجه الأولى وذلك من أجل معرفة منحني الإصابات وانكسارها.

وأوضح عبد الغفار:" معدلات الانخفاض بحالات الإصابات بكورونا حاليا 10% على مستوى المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه من المقرر عودة الطلاب للجامعات فى 20 فبراير لاستكمال العام الدراسى الجامعى، ومن المقرر أن تعقد بعد 20 فبراير ولن يتم تأجيلها.

وأكمل وزير التعليم العالى: "سواء عقد الامتحانات في الموعد المعلن أو تم تأجيلها كل شيء وارد ومتوقع في ظل جائحة كورونا، ونريد استكمال العام الدراسي والحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدرس".
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