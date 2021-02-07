التعليم تكشف تفاصيل إنشاء أكاديمية سيسكو بالشرقية

‏قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية في إنشاء أكاديمية سيسكو بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.





‏يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإكساب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين ‏وتسليحهم بالقدرات والمهارات التكنولوجية المتطورة.





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‏وعلم موقع صدى البلد من مصادره في وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الأكاديمية تقدم تدريباتتها بشكل ذاتي التعلم مجانا ‏لكل المنتسبين للعملية التعليمية ، بمديرية التربية والتعليم بالشرقية و الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها ، سواء للطلاب أو المعلمين أو الإداريين.





‏وتقدم هذه الأكاديمية دورات في الأمن السيبرالي، وإنترنت الأشياء، ‏ومهارات الحاسب الآلي الأساسية وغيرها من الدورات المفيدة.





‏وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيمنح من يجتاز التدريب والاختبارات في نهاية كل دورة ، شهادة معتمدة من أكاديمية سيسكو.





‏وعلم موقع صدى البلد، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قامت بنشر الإعلان بكل الأدوات والإمكانيات المتاحة للإعلان عن الإطلاق العمل في أكاديمية سيسكو بالشرقية في جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.









‏كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تخصيص منسق في كل مدرسة لجمع وتسليم بيانات الراغبين في التدريب من الطلاب والمعلمين والإداريين لتسليمها إلى منسق الإدارة التعليمية.





‏وتحرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على تسهيل مهمة عمل منسق أكاديمية سيسكو في الإدارات التعليمية الذي سبق ترشيحه لهذه المهمة للقيام ب : ‏التنسيق لجمع بيانات الراغبين في الحصول على تدريبات أكاديمية سيسكو ، ‏و تدقيق بيانات الطلاب والمعلمين والإداريين من قبل المدرسة، وتسليم كشوف معتمدة في البيانات وملف Excel حسب النموذج المرفق إلى المنسق الأكاديمية بالإدارة التعليمية.





‏ويشترط أن يكون المعلمين والإداريين على رأس العمل ، ويتم الاعتماد فقط للتسجيل في الأكاديمية على البريد الإلكتروني الموحد.





‏ويتم تسليم بيانات الراغبين في التدريب إلى الأكاديمية بديوان عام المديرية يوم الاحد من كل أسبوع بكشف مجمع معتمد و ملف Excel مع عدم التعديل على أي جزئية في الملف.





‏وتم التأكيد على أنه يجب على كل أخصائيي ‏التطوير ومعلمي الحاسب الآلي سرعة التسجيل والحصول على دورات أكاديمية سيسكو لرفع مهاراتهم المهنية في مجال تخصصهم .