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فن

بوسى شلبى تستعيد ذكرياتها مع محمود عبد العزيز: مات من يستحق الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي فى الصورة برفقة زوجها الراحل محمود عبد العزيز، ونالت الصور إعجاب متابعيها .

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أحيت ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت بوسي شلبي صورة لها برفقة الراحلة ماجدة وعلقت على الصورة قائلة: "الذكرى السنوية اليوم الله يرحمها.. الفاتحة #ماجدة".

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامجها الفني "أحلى النجوم"، والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية. 

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