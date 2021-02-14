لتطوير القرى.. وزيرتا الهجرة والبيئة تطلقان حملة صفط تراب.. البداية

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حملة "صفط تراب ..البداية" التي تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها،حيث تم اختيار قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا نزور قرية صفط تراب ونشجع الشباب الذى تدرب لتنمية القرية.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال برنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن وزارة الهجرة استجابت لتطوير قرية صفط تراب.





وأشارت إلى أنه بالتعاون مع وزيرة البيئة في الحملة، تم الحصول على موافقات بيئية بالقرية.





من جانبها قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الأفكار التى تم استخراجها لحل مشكلات قرية "صفط تراب"، كانت بناءً على 3 أيام عمل مع الشباب من داخل هذه القرية لطرح المشاكل والقدرة على حلها.