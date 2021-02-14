ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لتطوير القرى.. وزيرتا الهجرة والبيئة تطلقان حملة صفط تراب.. البداية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام فيكتور
أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حملة "صفط تراب ..البداية" التي تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها،حيث تم اختيار قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا نزور قرية صفط تراب ونشجع الشباب الذى تدرب لتنمية القرية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال برنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن وزارة الهجرة استجابت لتطوير قرية صفط تراب.

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع وزيرة البيئة في الحملة، تم الحصول على موافقات بيئية بالقرية.

من جانبها قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الأفكار التى تم استخراجها لحل مشكلات قرية "صفط تراب"، كانت بناءً على 3 أيام عمل مع الشباب من داخل هذه القرية لطرح المشاكل والقدرة على حلها. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عدة مبادرات.. تعاون بين الهجرة والبيئة ومحافظة الغربية

البيئة: اختيار قرية صفط تراب بالمحلة كنموذج للتوافق البيئي بالشراكة مع القطاع الخاص

اليوم .. وزيرتا الهجرة والبيئة يتفقدان قرية صفط تراب بالغربية ضمن مشروعات القرى المستدامة

«حياة كريمة» ومبادرة «أصلك الطيب».. وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة «صفط تراب.. البداية» لتطوير قرى المحافظة

وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يغرسون 3 شجرات بقرية صفط تراب بالمحلة الكبرى

رئيس تضامن النواب يشارك في إطلاق حملة «اتحضر للأخضر» بمسقط رأسه

ترشيحاتنا

ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

ميتسوبيشي تطرح فئات جديدة من إكليبس.. سعر ومواصفات

مصطفي محمد يستهدف الصدارة مع جلطة سراي أمام قاسم باشا التركي

حقيقة فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء

شاهد.. ويزو تحتفل مع زوجها بعيد الحب

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب