لتنمية الوعى .. مكتبة مصر الجديدة تنظم رحلات تعليمية إلى الأهرامات وكرداسة

نظمت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى امس زيارة ترفيهية تعلمية إلى منطقة الاهرامات وابو الهول الاثرية ومنطقة كرداسة التراثية والتى نفذتها مكتبة مصر الجديدة للطفل ومركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" التابعان للجمعية للتعرف ومشاهدة ما تزخر به تلك المناطق من كنوز اثرية .





وصرح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان هذه الرحلات تأتى استكمالا لدور الجمعية التربوى والتى تنفذه بأسلوب ترفيهى لتعريف المصريين بمختلف فئاتهم العمرية بالعديد من الأماكن الاثرية و السياحية المختلفة فى شتى محافظات مصر .





وأشار حلمى إلى ان زيارة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية للمواقع الأثرية المنتشرة في ربوع مصر تعد أحد العوامل المهمة في مجال التوعية بأهمية التراث، وتعزيز المواطنة بربط الطلاب ببلادهم وتاريخها. حيث يمثل الاطلاع المباشر على المواقع الأثرية دافعا كبيرا لمعايشة هذه المواقع واستشعار أهميتها بدلًا من الاطلاع عليها في الكتب فقط.





وتنظيم الرحلتين كانا تحت الاشراف المباشر لمدير عام جمعية مصر الجديدة بهجت شاكر الذى اكد على ضرورة إيجاد وعي مجتمعي بأهمية الاثار والتراث والحفاظ عليه وتطويره.



