وظهرت سماحة في الفيديو على إحدى الشواطئ بالعين السخنة وهي تستمتع بالأجواء المشمسة.

وحرصت كارول على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الحب، وكتبت معلقة على الفيديو: "Happy #valentines day From my favorite winter spot in #egypt #sokhna ❤️عيد سعيد لكل العشاق من #عين_السخنة ".