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وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:01 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وزير التربية والتعليم:
- الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية
- الوزارة بذلت جهودا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعي منذ عام ٢٠١٧ رغم التحديات الكبرى


عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الأحد، لإعلان تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسي في ٢٠١٩-٢٠٢٠ فإن "جيل الكورونا" من الطلاب فقد محتوى تعليمي كبير وافتقد التقييم الى الدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة والتي اقتطعت ٧ أسابيع من العام الدراسي الماضي.

وأوضح أن الوزارة بذلت جهودًا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعي منذ عام ٢٠١٧ رغم التحديات الكبرى، لافتًا إلى أن عدم استكمال التقييم العادل هذا العام يكافئ إنهيار التعليم المصري وكذلك خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم المصري.

وتابع: "أنه لا توجد امتحانات للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي في نظام التعليم الجديد، وأن الوزارة صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل (من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) وكذلك (الأول والثاني الثانوي) بأقل قدر ممكن من التواجد في المدرسة وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية وقد وافقت وزارة الصحة على هذه الحلول لسنوات النقل".

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي: 

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ ، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي .. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وإبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون في يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.

كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:

قرار ١: يتم عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١ بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام.

قرار ٢: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.

قرار ٣: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس. "الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".

قرار ٤: من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.

قرار ٥ - أ: امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.

قرار ٥ – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.

قرار ٦: امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر إبريل القادم من المنزل.

قرار ٧: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

قرار ٨: امتحانات أبناؤنا في الخارج والتعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرار ٩: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

قرار ١٠: الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).

قرار ١١: تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الولوج إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.

وفي نهاية المؤتمر، أكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg  

كما أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني http://tempuri.org/tempuri.html، كما توفر الوزارة  قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2) و "منصة الحصص الإلكترونية"  https://www.hesas.eg، و نظام إدارة التعلم  LMS.EKB.eg- والمكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg و منصة التواصل Edmodo.org، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية  https://stream.moe.gov.eg، و قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه بوزير التربية والتعليم ، بما يلي :

منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بُعد.

- الإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع التركيز على البعد التربوي
- تطوير نظام امتحانات ابناءنا في الخارج بما يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة
- تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس
- استكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية
- توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب
- إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلًا عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.

وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
وزير التعليم يحسم الجدل| بدء امتحانات الترم الأول 27 فبراير واستئناف الدراسة 10 مارس مع رفع الغياب من المدارس.. تأجيل امتحانات الإعدادية لـ يونيو.. وامتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل
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