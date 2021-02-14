المشوار ما زال طويلا.. فييرا: تعادل الزمالك أمام مولودية غير مقلق

أكد جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن التعادل الذي حققه الفريق أمام مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نتيجة غير مقلقة و المشوار ما زال طويلًا أمام الفارس الأبيض.





وأضاف فييرا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten’’ الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ، ومن الممكن أن يتوج بلقب دوري الأبطال لكني لا أستطيع أن أجزم بذلك .





و اختتم فييرا ، الزمالك لديه قادة حقيقيين مثل طارق حامد و محمد ابو جبل و شيكابالا ، الذي لم أحظى بتدريبه قبل ذلك ، فعندما توليت مسئولية تدريب الفريق لم يكن شيكابالا متواجدًا بصفوف الفريق.