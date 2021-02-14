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رياضة

المشوار ما زال طويلا.. فييرا: تعادل الزمالك أمام مولودية غير مقلق

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:34 م
فييرا
فييرا
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حسن العمدة
أكد جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن التعادل الذي حققه الفريق أمام مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نتيجة غير مقلقة و المشوار ما زال طويلًا أمام الفارس الأبيض.

وأضاف فييرا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten’’  الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ، ومن الممكن أن يتوج بلقب دوري الأبطال لكني لا أستطيع أن أجزم بذلك .

و اختتم فييرا ، الزمالك لديه قادة حقيقيين مثل طارق حامد و محمد ابو جبل و شيكابالا ، الذي لم أحظى بتدريبه قبل ذلك ، فعندما توليت مسئولية تدريب الفريق لم يكن شيكابالا متواجدًا بصفوف الفريق.
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