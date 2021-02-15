جامعة سوهاج: إجراء امتحانات بعض الكليات في أماكن مفتوحة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة على أتم الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.









وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أنه سوف يتم إجراء امتحانات كليتي التجارة والتربية في أماكن مفتوحة، وباقي الكليات داخل اللجان ولكن بأعداد قليلة.









وأوضح أنه طبقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، تم التركيز بشكل جيد لدمج التعليم الهجين، منذ بداية الموجة الأولى لجائحة كورونا، مشيرا إلي أن الجامعة تتواصل بشكل كبير مع الطلاب خلال الفترة الماضية.









وأكمل أن الجامعة تبني وتطور النظم التعليمية بناء على رد فعلهم، مؤكدا جاهزية الجامعة للتعامل مع كل البدائل، معلنا تنسيق سوهاج مع شركة اتصالات لتوفير خطوط محمول للطالب؛ لإتاحة الدخول على موقع الجامعة والاستماع لمحاضراتها.







