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أخبار العالم

الصين تهاجم أمريكا بعد أن شك البيت الأبيض في شفافية بكين بشأن أصل فيروس كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:49 م
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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على صالح
انتقدت بكين البيت الأبيض بسبب مزاعمها بأن السلطات الصينية حجبت بعض المعلومات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا من خبراء منظمة الصحة العالمية.

وجادل بيان صادر عن السفارة الصينية في واشنطن بأن الولايات المتحدة قد "أضرت بالفعل بالتعاون الدولي بشأن كوفيد 19'' وهي الآن "تشير بأصابع الاتهام إلى الدول الأخرى التي كانت تدعم بإخلاص منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية نفسها''.

كما أشاد دبلوماسيون صينيون بخطوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعكس قرار إدارة ترامب السابق بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت نفسه، أعربوا عن أملهم في أن تلتزم الولايات المتحدة بأعلى المعايير، وتتخذ موقفًا جادًا وجادًا وشفافًا ومسؤولًا، وتتحمل مسؤوليتها المشروعة ، وتدعم عمل منظمة الصحة العالمية بإجراءات حقيقية ، وتقدم الإسهامات اللازمة على المستوى الدولي. التعاون بشأن كورونا.

وجاء البيان بعد وقت قصير من قول مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن حكومة الرئيس جو بايدن شعرت بالقلق إزاء تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال يزعم أن المسؤولين الصينيين حجبوا معلومات عن أعضاء بعثة التحقيق الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية حول أصول فيروس كورونا.

وقال سوليفان: لدينا مخاوف عميقة بشأن الطريقة التي تم بها توصيل النتائج الأولية لتحقيقات  كوفيد 19 والأسئلة حول العملية المستخدمة للوصول إليها ''.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هذا التقرير مستقلًا، مع نتائج خبراء خالية من التدخل أو التغيير من قبل الحكومة الصينية '' ، وأنه لفهم هذا الوباء بشكل أفضل والاستعداد للوباء التالي، يجب على الصين إتاحة بياناتها من الأيام الأولى لتفشي المرض.

وأصر مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن "جميع البلدان ، بما في ذلك الصين ، يجب أن تشارك في عملية شفافة وقوية لمنع حالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها - حتى يتعلم العالم أكبر قدر ممكن في أقرب وقت ممكن".

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، بأن جميع الفرضيات المتعلقة بأصل الفيروس كورونا "تظل مفتوحة وتتطلب مزيدًا من التحليل والدراسات '' ، بعد مهمة منظمة الصحة العالمية التي استمرت لمدة شهر في ووهان ، الصين.

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