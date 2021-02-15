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توك شو

تحقيقًا للمناعة المجتمعية.. لبنان تطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:31 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
 انطلقت حملة التطعيم الوطنية فى لبنان بعد وصول أول دفعة من جرعات لقاح "فايزر " و "بيونتك " أمس إلى بيروت وفقًا لتقرير عرضته فضائية سكاي نيوز.

وأضاف التقرير أن الطاقم الطبي هم اول المستفيدين من الجرعات  الاولى للقاحات مضيفًا أن لبنان تسعى لتطعيم ٣٠٠ألف شخص بالمرحلة الاولى من الحملة.

واوضح التقرير أن ثلاث مستشفيات فى لبنان افتتحت  اليوم الاول من حملة التطعيم فى مرحلتها الاولى المخصصة للطاقم الطبي وكبار السن فوق ٧٥ عامًا .

وأكمل التقرير أنه حوالى ١٨٠ شخصًا من الكادر الطبي و التمريض بالجامعة الامريكية فى بيروت افتتحو المرحلة الاولى من اللقاحات مضيفًا أنه سيتم تطعيم الايام المقبلة ٤٠٠ شخصًا يوميًا بين الكادر الطبي وكبار السن.

ولفت التقرير إلى انه من المتوقع وصول حوالي ٣٠ ألف جرعة  اضافية من لقاح فايزر أسبوعيًا للبنان قبل ان تبدأ لقاحات "استرازينكا "بالوصول فى مارس المقبل سعيًا لتحقيق الهدف الاكبر وهو تلقيح ٨٠٪؜ من سكان لبنان لتحقيق المناعة المجتمعية.
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