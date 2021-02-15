في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. تعرف على أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين هذه الفئة

يوافق اليوم، الاثنين الـ15 من فبراير، ذكرى اليوم العالمي لسرطان الأطفال، والذي يعتبر بمثابة حملة تعاونية دولية تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان الأطفال والتعبير عن الدعم للأطفال والمراهقين سواء المصابين بالمرض أو المتعافين منه وكذلك لأسرهم، وتهدف هذه الفعالية السنوية في الوقت ذاته إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى آلية أفضل وأكثر إنصافًا للوصول إلى العلاج والرعاية اللازمة لكافة الأطفال المصابين بالسرطان في كل مكان.





إحصائيات وحقائق من منظمة الصحة العالمية (WHO) حول سرطان الأطفال:





1. كل عام، يتم تشخيص قرابة 400 ألف طفل ومراهق تتراوح أعمارهم ما بين دون سن العام وحتى 19 عامًا بمرض السرطان.





2. في الدول ذات الدخل المرتفع، حيث تتوافر الخدمات الصحية الشاملة بشكل عام، يتم علاج أكثر من 80 في المائة من الأطفال المصابين بالسرطان، أما في العديد من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، فيتم علاج نسبة تتراوح ما بين 15 إلى 45 في المائة فقط.





3. تشمل أسباب انخفاض معدلات النجاة من سرطان الأطفال في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل: تأخر التشخيص، وعدم القدرة على الحصول على تشخيص دقيق، وصعوبة الحصول على العلاج أو التخلي عن العلاج، ومن ثم فإن تحسين الوصول إلى الرعاية الطبية، بما في ذلك الأدوية الأساسية والتقنيات العلاجية من شأنه أن يساعد في تحسين معدلات النجاة من سرطانات الأطفال.





4. يمكن علاج أغلب سرطانات الأطفال بما يُعرف بـ"Generic Medicines" ويُقصد بها الأدوية الجنيسة أو المكافئة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العلاج مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي.





أسباب سرطانات الأطفال:





يصيب مرض السرطان كافة الفئات العمرية، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، وعلى عكس السرطان لدى البالغين، فإن الغالبية العظمى من سرطانات الأطفال ليس لها سبب معروف، وقد سعت العديد من الدراسات إلى تحديد أسباب الإصابة بسرطان الأطفال، إلا أن نسبة ضئيلة من السرطانات التي تصيب الأطفال ناجمة عن عوامل بيئية أو مرتبطة بنمط الحياة.





وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 10 في المائة من جميع أنواع السرطانات لدى الأطفال ناتجة عن طفرة وراثية (طفرة يمكن أن تنتقل من الآباء والأمهات إلى أطفالهم).





أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأطفال:





-اللوكيميا (سرطان الدم)





- أورام الدماغ والنخاع الشوكي





- الأورام اللمفاوية





- الأورام الصلبة مثل: الورم الأرومي العصبي أو ورم الخلايا البدائية العصبية، والذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في مرحلة الرضاعة، وأيضًا ورم "ويلمز" أو ورم أرومي كلوي، وهو من أكثر أنواع سرطان الكلى شيوعًا بين الأطفال.





- الساركوما العضلية المخططة: يشكل هذا النوع حوالي 3 في المائة من سرطانات الأطفال.





- الورم الأرومي الشبكي: هو سرطان يصيب العين يبدأ في الشبكية، وهو غالبًا ما يصيب الأطفال ونادرًا ما يصيب البالغين.



