لا تغفليها.. أعراض سرطان الدم لدى الأطفال

علامات وأعراض تظهر على طفلك مؤشر لإصابته بالسرطان تستدعي إصطحابه إلى الطبيب فورًا خاصة وأنه تتشابه علامات وأعراض الإصابة بسرطان ...إليك أبرز العلامات وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي:







كدمات بسهولة







إذا وجدت أن طفلك يتعرض للكدمات بسهولة شديدة فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الدم.





نزيف الأنف







إذا لاحظت أن طفلك يعاني من نزيف دائم في الأنف ، في أوقات عشوائية ، دون أسباب محددة أخرى ، مثل ضربة الشمس أو إصابة الأنف ، فقد يكون ذلك من الأعراض المؤكدة الأخرى لسرطان الدم. تصبح الأوعية الدموية في الأنف أضعف وتميل إلى الانكسار بسهولة عندما يصاب الأطفال بهذا المرض.





ضعف الشهية







قد يبدو هذا العرض طبيعيًا جدًا لدى معظم الأطفال ، لأنهم عادة ما يكونون منزعجين بشأن الطعام ، لذلك قد يمر دون أن يلاحظه أحد حتى فوات الأوان! عندما يصاب الطفل بسرطان الدم ، يمكن أن تبدأ الخلايا في التراكم في المعدة والطحال ، مما يتسبب في إنتاج الأمعاء لعصارة هضمية أقل ، وبالتالي تقليل الجوع.







كثرة العدوى







إذا لاحظت أن طفلك يتأثر بالعدوى بشكل مستمر ، حتى بعد العلاج ، فقد يكون ذلك علامة أخرى على الإصابة بسرطان الدم. يؤثر هذا السرطان على خلايا الدم البيضاء ويبدأ في تدميرها ببطء. تعد خلايا الدم البيضاء مهمة جدًا للعثور على الأمراض والعوامل المسببة للعدوى ، لذلك يمكن لسرطان الدم أن يخفض مناعة الجسم.





. آلام في المعدة







بين الحين والآخر ، يعاني العديد من الأطفال من آلام في المعدة بسبب عسر الهضم والغازات. ومع ذلك ، إذا وجدت أن طفلك يعاني من آلام مستمرة وحادة في المعدة ، دون وجود عسر الهضم ، فقد يكون ذلك بسبب أن خلايا سرطان الدم التي تراكمت في المعدة ، تؤثر على أنسجة المعدة.





. مشاكل في التنفس







كما نعلم ، ينتقل الدم إلى كل جزء وعضو في الجسم ، بما في ذلك الرئتين. لذلك فتعد من علالمات إصابة طفلك بالسرطان هى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل صعوبة التنفس والصفير عند الأطفال.







آلام المفاصل







إذا لاحظت أن طفلك كان يشكو من آلام المفاصل ، في الركبتين ، والمرفقين ، والظهر ، وما إلى ذلك ، مؤخرًا ولم تكن هناك إصابة تسببت في هذه الآلام ، فقد تكون أيضًا علامة على السرطان الدم. يمكن أن يتسبب تراكم الخلايا السرطانية في الدم حول المفاصل في حدوث التهاب وألم.







. فقر الدم







هو حالة ينخفض ​​فيها عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم وتؤدي إلى الضعف وأعراض أخرى. إذا وجدت أن طفلك يعاني من أعراض فقر الدم ، مثل الدوخة ، والتعب ، وفقدان الشهية ، وما إلى ذلك ، فقم بإجراء فحص دم له وإذا كان يشير إلى فقر الدم ، فقم بفحصه أيضًا للكشف عن سرطان الدم!

