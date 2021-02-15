لشباب بورسعيد.. تعرف على شروط مشروعات ممشى مصر السياحي

قال المهندس محمد سلامة، منفذ مشروع ممشى مصر السياحي ببورسعيد، إن فكرة الممشى كانت في الأساس لخلق فرص عمل للشباب ببورسعيد، وميزة شارع 3-7 في بورسعيد أنه جمع بين انه شارع ترفيهي لأهالي بورسعيد الي جانب انه شارع مهني.





وتابع محمد سلامة، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن شارع 4-7 ببورسعيد طوله حوالي 600 متر وعرضه 20، يحتوي على 39 منفذا مقسمة إلى 18 بازار بمساحات صغيرة تتراوح من 1.5 متر إلي 1.8 متر، إلى جانب 12 عربة متوسطة بمساحة الي 2 في 3 متر، وعربات كبيرة خاصة بالمأكولات والمشروبات وتبلغ مساحتها 2.5 في 4.5 متر.





واوضح ان كل تلك المحلات والعربات مغذاة بالكهرباء، وعربات الاكل مجهزة بكل شئ ومياه وصرف، لافتا الي ان المحافظة تفاجأت بعدد الطلبات المقدمة من قبل الشباب للالتحاق بهذا المشروع واقترب العدد من 3 آلاف، فتم وضع بعض الشروط لتقنين الأعداد.





وكشف ان من تلك الشروط ان يكون احد المقيمين ومواليد محافظة بورسعيد، أنه لا يكون لديه فرصة عمل، وايضا عدد الشباب التي يجب توافرهم في كل مشروع فمثلا البازارات الصغيرة يكون بها 2 شباب، والأكبر عدد أكثر وهكذا، لاستيعاب وتوفير أكبر عدد العمال من الشباب.