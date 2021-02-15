ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

امرأة أحلامي.. ليفاندوفسكي يحتفل مع زوجته بعيد الحب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:06 م
ليفاندوفسكي و زوجته
ليفاندوفسكي و زوجته
Advertisements
ندى فكري
احتفل ليفاندوفسكي لاعب نادى بايرن ميونيخ الالمانى، بعيد الحب و نشر صورة له مع زوجته وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام. 


وعلق ليفاندوفسكى على الصورة قائلا: ""عيد حب سعيد لامرأة أحلامي! بحبك." 

اوختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للاندية.

ونجح بايرن ميونخ بقيادة المدرب هانز فليك، في تحقيق السداسية التاريخية معادلا إنجاز برشلونة الإسباني عام 2009، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، بعد فوزه بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر فى ألمانيا بالإضافة إلى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

كما هنأ مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب تتويج المارد الأحمر ببرونزية مونديال الأندية وتألق الحارس المصري في التصدي لركلتين ترجيحيتين امام بالميراس البرازيلي.

وجاءت التهنئة عقب مباراة تحديد المركز الثالث ، واثناء خروج الشناوي من الملعب ونزول نوير للملعب استعدادا لمباراة فريقه في النهائي امام تيجريس المكسيكي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل موقعة الاثنين مع الأهلي .. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء في البوندسليجا

بايرن ميونخ يتقدم على هيرتا برلين بهدف في البوندسليجا قبل موقعة الأهلي

قبل موقعة الأهلي.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين في البوندسليجا

ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول لبايرن ميونخ في مرمى الأهلي

بايرن ميونخ ينشر صورة تجمع الشناوي ونوير.. والحارس الألماني يشارك الصورة

مانويل نوير يشيد بمحمد الشناوي: حارس معروف في أفريقيا

ترشيحاتنا

ما مصير كلوب حال فشل ليفربول في التأهل إلى دوري الأبطال؟ موقع عالمي يجيب

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

ابتزاز وإكراه.. تحذير عاجل من شرطة أبوظبي للمواطنين

هل الدعاء للميت مستجاب؟.. 5 حقائق تجعلنا ندعو لموتانا ليل نهار

شوبير : مصطفى محمد هيلعب فى الدوري الإنجليزي.. وهذا خطأ رمضان صبحي

شوبير يفضح مؤامرة جديدة ضد نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"