بعد إعلان استئناف الدراسة والامتحانات.. تعرف على موعد العودة للمدن الجامعية.. والأعلى للجامعات يؤكد: التعليم الهجين اثبت نجاحه.. والطلاب: القرار في صالحنا

تعرف على موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية

وزير التعليم العالي:

استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد ٢٧ فبراير الجاري



الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب







كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.





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وقررت مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.







ومن جانبه ، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية كان مقررا قبل الامتحانات بعدة أيام، مضيفا أن! مع تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع سيتم تأجيل التسكين بالمدن أيضا أسبوعا.







وأضاف المصدر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرار سيعطي للطلاب فرصة أكبر في مراجعة المنهج والاستعداد للامتحانات خاصةً بعد إجازة طويلة للطلاب كانوا أضاعوا بها الوقت في الأنشطة التي يقومون بها؛ لذا سيسمح لهم هذا الأسبوع بالدخول في أجواء المذاكرة والامتحانات.





واكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن التعليم الهجين استطاع ان يثبت نجاحه على مدار الفصل الدراسى الأول من العام الجاري، ولكنه مازال يعاني من بعض أوجه القصور وستحل مع الوقت.







واضاف المصدر أن القصور يتمثل فى تحمل الطلاب عبء تكلفة الانترنت لمشاهدة المحاضرات من خلال التعليم عن بعد، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك استطاعت الجامعات التغلب على جميع اوحه القصور واثبات نجاح التعليم الهجين في وقت قياسي.





بينما اعرب الطلاب عن سعادتهم بالتسجيل لاسبوع اخر حيث سمحت لهم الفرصة لمراجعة المنهج والدخول في أجواء المذاكرة مرة أخرى بعد اجازة طويلة، حيث قال محمد محمود طالب بكلية العلوم ، أن قرار التأجيل كان مفاجئ لكنه في صالح الطلاب لذا كان خبر سعيد على الطلاب لكي يلحقوا مراجعة المناهج.







واشارة سلوى عبد الله طالبة بكلية الاداب، ان تأجيل الامتحانات في صالح ، مشيرة إلى أن استكمال الفصل الدراسي الثاني ايضا سيكون في صالح الطلاب ولكن مازال هناك ازمة في التعليم عن بعد لتحمل الطالب عبء تكلفة الانترنت.







بينما اختلف معهم في الرأي الطالب محمد مجدي، والذي قال ان القرار سيؤدي إلى تأجيل موعد الانتهاء ايضا من الفصل الدراسي الثاني وبالتالي سيمتد الفصل الدراسي إلى وقت اكبر ولكن ذلك سيكون افضل من الغاء الامتحانات .





وأكد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات إعلامية على استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الوزير أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.





ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها

و أكد أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقًا للوائح والقوانين.

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وأوضح الوزير استمرار تطبيق التعليم الهجين الذي يعد مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بُعد فى الفصل الدراسى الثاني، وأن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من ٣-٤ أيام.





وبشأن اجتماع المجلس الأعلي للجامعات القادم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يعقد بشكل دوري، وسيتم الاطمئنان من خلاله على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب، والنظر فى مد البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.





توضح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

-مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

-سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.