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برلمان

رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ينعى البدري فرغلي: رمز من رموز مجلس النواب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:08 م
رحيل البدري فرغلى
رحيل البدري فرغلى
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فريده محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
نعى النائب الوفدي سيلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد النائب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي وافته المنيه صباح اليوم قائلا "ننعي رمزا من رموز البرلمان النائب البدري فرغلي نائب بورسعيد".

وأضاف وهدان في كلمته له في الجلسة العامى ننعي الفقيد الذي قدم الكثير داخل هذه القاعة وتبني قضايا العمال وأنعي شعب بورسعيد ومحبيه ولا نقول إلا ما يرضي الله "وانا لله وانا الية راجعون".

ونعت الصفحة الرسمية لـ البدري فرغلي على الفيس بوك قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا اليه راجعون ننعى الى شعب مصر المناضل الذى أفنى حياته فى خدمة الوطن مدافعا عن الشعب".

وقد تعرض الراحل لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة دخل إثرها إلى العناية المركزة.
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