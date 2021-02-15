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أخبار العالم

تسير في الطريق الصحيح.. بريطانيا تسجل 9765 إصابة و230 وفاة بـ كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب شبكة "سكاي" البريطانية، سجلت وزارة الصحة البريطانية 9765 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضًا من 10,972
إصابة في اليوم السابق.

كما سجلت بريطانيا 230 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفاضًا من 258 وفاة في اليوم السابق.

وبذلك تكون وصلت بريطانيا إى 4 ملايين و47 ألف و843 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، و117 ألفًا و396 وفاة.

و ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية على موقعها الالكتروني أنه من المقرر أن يعود جميع الأطفال إلى الفصول الدراسية في 8 مارس المقبل بعد شهرين من التعلم المنزلي بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الإجراء خلال الأسبوع الجاري إلى جانب تخفيف طفيف جدا للقواعد البالغين، كما يمكن أن يجلس شخصان من أسر مختلفة في الخارج على مقعد في الحديقة أو التنزه قليلا الشهر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عالم الأوبئة البروفيسور تيم سبيكتور، أن حالات كورونا انخفضت بنسبة 80 % منذ بداية يناير الماضي.
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