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فن

إطلالة كلاسيكية.. أروى تتألق على إنستجرام.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:56 م
اروي
اروي
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محمد بدران
شاركت المطربة والإعلامية أروى صورة جديدة مع متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وبيضاء، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتألقت أروى وهي ترتدي بدلة باللون الأبيض مكونة من بنطال واسع ، وعليه جاكيت بأكمام طويلة وازرار من المنتصف، واختارت تحته توب باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها، ورفعت أروى شعرها للخلف بطريقة مميزة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف أروى في وضع الماكياج؛ حيث اختارت الأي لاينر لتبرز من جمال عينيها ، مع اللون البني الفاتح كأحمر شفاه، وعلقت "لا تجعل كلام الناس يؤثر على أفعالك، بل اجعل أفعالك تؤثر على كلام الناس. #حكم #اقوال"


وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".


يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين". 


يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020. مطوية أمين". 



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