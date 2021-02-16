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حوادث

إصابة 3 في مشاجرة بين 6 أشخاص بالمنصورة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
مشاجرة
مشاجرة
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همت الحسينى
أصيب 3 أشخاص باصابات متفرقه اثر مشاجرة بين 6 أشخاص لخلافات على الجيرة بسبب "فرشة فاكهة" بشارع الجلاء دائرة قسم أول بالمنصورة بمحافظة الدقهلية .

وكان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع" الجلاء" دائرة قسم أول المنصورة . 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من علي قرني محمد بخيت 50 عاما  فكهاني  ونجليه محمد ١٨ عاما فكهاني مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس و أحمد ٢١ عاما فكهاني مصابأ بكدمة بالقدم اليمني " طرف أول "  وأحمد عصام أحمد عمام ٢٩ عاما عامل مصابا بجرح بفروة الرأس  و محمد احمد مصطفي  ٤٦ عاما كهربائي سيارات  و أحمد أحمد ممحد عمام 50عاما كهربائي سيارات وجميعهم يقيعون شارع " محمد فتحي" دائرة قسم أول المنصورة . 

كما تبين ان سبب المشاجرة  حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت الي مشاجرة تعدي فيها كل منهم علي الأخر بالضرب بالأيدي وإحداث ما بهم من إصابات وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة لقيام الطرف الأول بوضع فرش الفاكهة خاصتهم أمام منزل الطرف الثاني وقيام الطرف الثاني بالقاء بعض المخلفات عليهم . 

فيما تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث سلاح ناري " فرد خرطوش - لم يستخدم فى المشاجرة " .

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم  وتم نقل المصابين الي مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٤ لسنة 2021 جنح أ د ط قسم أول المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة .
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