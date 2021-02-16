تعرف على أنواع الفلاتر داخل سيارتك وأهميتها لها

لا شك أن فلاتر السيارة تشكل أهمية كبيرة داخل المنظومة الميكانيكية، فالبعض يعرف أهميتها جيدًا، والبعض الاخر ربما لا يدري بقيمة عملها، و في كافة الأحوال تبقى هذه القطع من العناصر الضرورية للغاية، و التي يجب الحفاظ على مواعيد صيانتها بصورة دورية.

و في السطور القادمة يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أنواع الفلاتر التي توجد داخل سيارتك وأهميتها.

1- فلتر الزيت

يعتبر زيت المحرك بمثابة درع الحماية للمكونات المعدنية الداخلية، فهو يخلق حالة من المرونة بين تلك القطع، و لكي تتم هذه العملية على اكمل وجه، فمن الضروري أن نقوم بتغيير فلتر الزيت في موعدة الصحيح نظرًا لما يقدمه من أهمية كبيرة في حجب الشوائب، و التي تنال من قدرة المحرك عند وصولها إليه.

2- فلتر البنزين

يعمل هذا الجزء بتنقية البنزين من الشوائب و الرواسب، و من ثم يقوم بالحفاظ على بخاخات "الانجكشن" أو ممرات الوقود، ولابد أن نقوم بتغييره في موعده الصحيح المدون بكتيب الصيانة الدورية والتي تقدر بمسافة 50 ألف كيلو.

3- فلتر الهواء

يشكل هذا الفلتر أهمية كبيرة بمنظومة الاحتراق الداخلية بالسيارة، فهو يقوم بتنقية الهواء الداخل إلى غرفة المحرك، مما يساعده على أفضلية الأداء و العزم المثالي، و يفضل أن نقوم بتنظيفه من وقت إلى اخر، و تغييره بعد قطع السيارة مسافة تتراوح بين 20 إلى 30 ألف كيلو.

4- فلتر التكييف

إذا كنت تريد الحصول على هواء مثالي داخل مقصورة القيادة، فلابد أن تقوم بإتباع عوامل النظافة المثالية إلى فلتر التكييف، و بالطبع نقوم باستبداله في موعده المحدد أو في حالة ظهور أي من أعراض التلف عليه، وهناك لمسات سحرية يمكن الحصول عليها مثل وضع رائحة عطرية مناسبة اثناء تنظيفه، ليقوم بإعطائك إحساس منعش عند استقبال هواء التكييف.