من أجل قيادة ممتعة .. 3 عناصر مهمة تضعك في نقطة الأمان

من الأمور المؤسفة للغاية أن نسمع يومًا عند حادث مروري تعرض له احد الأشخاص، ربما يكون هذا الحادث ناتج عن خطأ فردي أو بسبب عطل فني، أو نتج عن اخطاء من اخرين يسيرون معنا على الطريق، ولذلك يتردد لدي الغالبية دائما كيف نستمتع بقيادة امنه وخالية من المخاطر ؟.





في هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 3 نصائح لقائدي السيارات من اجل قيادة ممتعة و امنه.





1- احزمة الأمان

قبل أن تبدأ إلى رحلتك من الضروري أن تربط حزام الأمان بمقعدك الشخصي، و لجميع الافراد المتواجدين معك بالسيارة، وذلك لتفادي مخاطر الاصطدام و التقليل من حدتها، كما أن جميع قوانين المرور تلزم بإستخدامه فلا تضع نفسك تحت عقوبة القانون.





2- السرعات المقررة

من الضروري أن نحترم السرعات المرورية المقرررة، والتي تختلف من طريق إلى اخر، ولا يجوز اطلاقا تجاوزها نظرًا لخطورة الموقف، و لذلك قم بمتابعة السرعة المسموح بها و اجعل مسار سيارتك امنًا، ولكي تتجنب أيضًا مخالفات الرادار و كاميرات مراقبة السرعة.





3- الالتزام بالحارة المرورية

ربما نقابل العديد من المواقف الخطيرة أثناء القيادة و من اهمها تغيير الحارة المرورية بشكل مفاجئ، والتي يقع فيها الكثير من قائدي السيارات، لذلك من الضروري تفعيل زر الاشارة الجانبية قبل تحويل المسار من حارتك المرورية إلى حارة اخرى، وعليك النظر جيدًا إلى المرايات الجانبية لتفادي مخاطر السيارات القادمة من الناحية الخلفية.