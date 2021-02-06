ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

من أجل قيادة ممتعة .. 3 عناصر مهمة تضعك في نقطة الأمان

السبت 06/فبراير/2021 - 01:01 م
نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات
Advertisements
صبري طلبه

من الأمور المؤسفة للغاية أن نسمع يومًا عند حادث مروري تعرض له احد الأشخاص، ربما يكون هذا الحادث ناتج عن خطأ فردي أو بسبب عطل فني، أو نتج عن اخطاء من اخرين يسيرون معنا على الطريق، ولذلك يتردد لدي الغالبية دائما كيف نستمتع بقيادة امنه وخالية من المخاطر ؟.


في هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 3 نصائح لقائدي السيارات من اجل قيادة ممتعة و امنه.


1- احزمة الأمان 

قبل أن تبدأ إلى رحلتك من الضروري أن تربط حزام الأمان بمقعدك الشخصي، و لجميع الافراد المتواجدين معك بالسيارة، وذلك لتفادي مخاطر الاصطدام و التقليل من حدتها، كما أن جميع قوانين المرور تلزم بإستخدامه فلا تضع نفسك تحت عقوبة القانون.


2- السرعات المقررة 

من الضروري أن نحترم السرعات المرورية المقرررة، والتي تختلف من طريق إلى اخر، ولا يجوز اطلاقا تجاوزها نظرًا لخطورة الموقف، و لذلك قم بمتابعة السرعة المسموح بها و اجعل مسار سيارتك امنًا، ولكي تتجنب أيضًا مخالفات الرادار و كاميرات مراقبة السرعة.


3- الالتزام بالحارة المرورية 

ربما نقابل العديد من المواقف الخطيرة أثناء القيادة و من اهمها تغيير الحارة المرورية بشكل مفاجئ، والتي يقع فيها الكثير من قائدي السيارات، لذلك من الضروري تفعيل زر الاشارة الجانبية قبل تحويل المسار من حارتك المرورية إلى حارة اخرى، وعليك النظر جيدًا إلى المرايات الجانبية لتفادي مخاطر السيارات القادمة من الناحية الخلفية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 نصائح هامة للحصول على قيادة آمنة

في 8 خطوات فقط.. تعلم أصول قيادة السيارات

خاصة بفصل الشتاء.. تعرف على أفضل 6 نصائح للسفر

في 6 خطوات فقط.. احصل على قيادة آمنة

للسيدات فقط .. كيف تحصلى على قيادة آمنة وممتعة لسيارتك

حتى لا تذهب إلى السمكري.. أفضل 4 نصائح تجنبك مخاطر الاصطدام

ترشيحاتنا

أنباء سارة من الصحة العالمية عن التلقيح ضد كورونا

مواجهة سهلة لـ الأهلي ومتوسطة للزمالك.. نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر

جثة مجهولة في دبي ونداء عاجل من الشرطة الإماراتية

نداء مهم من السعودية للمصلين بشأن كورونا

طريق الزمالك سالك ومصاعب أمام الأهلي.. مواجهات منتظرة للقطبين في كأس مصر

عوض تاج الدين: أعداد الإصابات بكورونا مؤشر عن الأعداد الحقيقية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور