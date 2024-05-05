ذكرى ميلاد جورج أبيض..رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جورج أبيض، رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين في مصر، الذي ولد في مثل هذا اليوم،1880 ورحل في 12 فبراير عام ،1959 عن عمر يناهز 78 سنة.



ولد جورج أبيض في بيروت بلبنان ثم هاجر إلى مصر عندما كان عمره 18 عاما وكان مفلسا وال يحمل من الشهادات سوى دبلوما في التلغراف وذلك ما أهله للعمل بعد عام بسكك حديد الإسكندرية.

انتقل من بالد الشام إلى القاهرة وعمره آنذاك 18 عاما حيث كان يعاني من أزمة مالية األمر الذي لم يستطع معه أن يسدد ثمن

التذكرة نقودا كغيره بل كان يقوم يوميا بتقديم عروضه للجمهور وبعدما جاء إلى القاهرة عمل موظفا بالسكة الحديد حيث عمل ناظرا

بمحطة سيدي جابر باإلسكندرية.

شاهده الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1904 وهو يؤدي مسرحية سياسية مترجمة بعنوان بلد نيل أعجب بأدائه التمثيلي وعشقه

للفنون فارسله الي باريس ليلتحق هناك بمعهد الكونسرفتوار حيث تعلم فنون التمثيل واإلخراج والموسيقي من باريس وعاد الي مصر

عام 1910 وهو حامال فرقته المسرحية التي أسسها في باريس حيث نقل تلك الخبرات الي بالد الشرق وهكذا اصبح جورج ابيض

صاحب أول مسرح محترف.

وطوال 20 عاما هى عمر مشواره الفني قدم أبيض أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة مع زوجته الفنانة دولت أبيض وقد

استعانت به الحكومة المصرية عام 1935 في إنشاء الفرقة القومية المصرية حتى أحيل إلى التقاعد عام 1942 حيث كوفئ بانتخابه

كأول نقيب للممثلين.

وفي عام 1947 منحه الملك فاروق رتبة )البكاوية ( من الدرجة األولي حيث اعتبره الملك الفنان الذي علم المسرح أصول اللغة

العربية فبرغم تعليمه وثقافته الغربية اال انه استطاع أن يرسي دعائم العمل المسرحي في بالد الشرق.