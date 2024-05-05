عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد جورج أبيض..رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين

جورج ابيض
جورج ابيض

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جورج أبيض، رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين في مصر، الذي ولد في مثل هذا اليوم،1880 ورحل في 12 فبراير عام ،1959 عن عمر يناهز 78 سنة.


ولد جورج أبيض في بيروت بلبنان ثم هاجر إلى مصر عندما كان عمره 18 عاما وكان مفلسا وال يحمل من الشهادات سوى دبلوما في التلغراف وذلك ما أهله للعمل بعد عام بسكك حديد الإسكندرية.

انتقل من بالد الشام إلى القاهرة وعمره آنذاك 18 عاما حيث كان يعاني من أزمة مالية األمر الذي لم يستطع معه أن يسدد ثمن
التذكرة نقودا كغيره بل كان يقوم يوميا بتقديم عروضه للجمهور وبعدما جاء إلى القاهرة عمل موظفا بالسكة الحديد حيث عمل ناظرا
بمحطة سيدي جابر باإلسكندرية.

شاهده الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1904 وهو يؤدي مسرحية سياسية مترجمة بعنوان بلد نيل أعجب بأدائه التمثيلي وعشقه
للفنون فارسله الي باريس ليلتحق هناك بمعهد الكونسرفتوار حيث تعلم فنون التمثيل واإلخراج والموسيقي من باريس وعاد الي مصر
عام 1910 وهو حامال فرقته المسرحية التي أسسها في باريس حيث نقل تلك الخبرات الي بالد الشرق وهكذا اصبح جورج ابيض
صاحب أول مسرح محترف.

وطوال 20 عاما هى عمر مشواره الفني قدم أبيض أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة مع زوجته الفنانة دولت أبيض وقد
استعانت به الحكومة المصرية عام 1935 في إنشاء الفرقة القومية المصرية حتى أحيل إلى التقاعد عام 1942 حيث كوفئ بانتخابه
كأول نقيب للممثلين.

وفي عام 1947 منحه الملك فاروق رتبة )البكاوية ( من الدرجة األولي حيث اعتبره الملك الفنان الذي علم المسرح أصول اللغة
العربية فبرغم تعليمه وثقافته الغربية اال انه استطاع أن يرسي دعائم العمل المسرحي في بالد الشرق.

جورج أبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 5-5-2024

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

موضوعات متعلقة

تامر حسني يعلن انضمام ميكا لفيلم ري ستارت

تفاصيل حفل محمد رمضان في لبنان | أغسطس المقبل

عايز كدا .. غادة إبراهيم تشارك في مسرحية جديدة

آمال ماهر: لا أنام بسبب حفلي في جدة والجمهور السعودي يستحق

بعد نجاحه بالكويت.. رامي صبري يستعد لإحياء حفل عيد الربيع بالعبور

لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء

أخبار الفن.. خطوبة رامي عاشور وملك الشواربي.. ومنة فضالي تتحدث عن سر رفضها لتجميد البويضات

صاحبتي جالها سرطان .. منة فضالي تكشف سر رفضها تجميد بويضاتها

ترشيحاتنا

أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

حقيقة سقوط أسماك من سماء إيران.. فيديو

حكم أكل الجمبري؟.. حقيقة تحريمه في المذهب الحنفي

في ذكرى رحيله.. أسرة الطبلاوي تستقبل محبيه اليوم وتعقد ختمة قرآنية

رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ