شاومي تحضر مفاجأة كبيرة لجمهورها.. تفاصيل

كشفت تسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15 من الفئة الرائدة والتي ستقدم عددًا من المواصفات الجبارة يمكنها المنافسة مع أفضل هواتف سامسونج.

وبحسب موقع "gsmarena" فإن سلسلة هواتف شاومي Xiaomi 15 قد يتم إطلاقها في منتصف شهر أكتوبر القادم، حيث حصلت الهواتف على عدد من شهادات الاعتماد تمهيدًا للإطلاق.

وفقًا للموقع فإن سلسلة هواتف شاومي Xiaomi 15 ستحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 4 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، والمتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

ويعد معالج Snapdragon 8 Gen 4 SoC مرشحًا لأن يكون أفضل معالج لهواتف الفئة الرائدة للأندرويد، وسيحصل على تحسينات نظرية كبيرة نسبيًا في الأداء على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

وستضم سلسلة هواتف شاومي Xiaomi 15 شاشة من نوع OLED بقياس 6.36 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة عرض 1.5K.

وستتميز سلسلة هواتف شاومي Xiaomi 15 بإمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.