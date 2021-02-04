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سيارات

نصائح لقائدي السيارات.. كيف تتجنب مشكلات العواصف والتقلبات الجوية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:32 م
صدى البلد
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صبري طلبه
نشعر في هذه الأوقات بزيادة ملحوظة في حركة الرياح والأتربة، والسبب يرجع إلى الطبيعة الخاصة بفصل الشتاء، وربما تحمل هذه الظروف الجوية عدة مخاطر خاصة بقائدي السيارات مثل، حالات انعدام الرؤية، والتوازن الحركي أثناء القيادة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري افضل النصائح الخاصة لقائدي السيارات، لتجنب مشكلات العواصف والتقلبات الجوية.

1- الهواء المثالي  

في حالة المرور بأحد العواصف الترابية، فلا بد أن نقوم بغلق جميع نوافذ السيارة جيدا، ولذلك فمن الضروري أن نختبر الحالة العامة للإطارات المطاطية الخاصة بالنوافذ وذلك لمنع تسريب الهواء المحمل بالأتربة، ولا بد من تنظيف فلتر التكييف بعناية للحصول على هواء نقي في حالة تفعيله.

2- الاصطفاف الصحيح
 
تعتبر عملية اصطفاف السيارة من الأمور الهامة للغاية أثناء فترة نشاط الرياح، و من الأفضل أن نبتعد تمامًا عن الأشجار الشاهقة، و اعمدة الإنارة، وتجنب الاصطفاف أيضًا أسفل لافتات الدعاية، والأبنية التي مازالت تحت الإنشاء، وذلك لتجنب مخاطر تساقط أحد الأجسام الصلبة.


3- مهارات القيادة
 
لكي تتمتع بقيادة مثالية دائمًا وخاصة اثناء هذه الفترات، فلابد أن تلتزم بمسافات الأمان و السرعات المقررة، و عدم استخدام الهاتف المحمول الذي يزيد من احتمالية التشتت، ومن الضروري أن نقوم بصيانة مصابيح السيارة و الإطارات، والتأكد من الحالة العامة للسيارة قبل الانطلاق إلى رحلتك.
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