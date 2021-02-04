لأول مرة.. فرض الكمامة على ركاب السيارة الخاصة في ألمانيا

كشفت ولاية برلين الإلمانية إنها تعتزم فرض ارتداء الكمامة إجباري داخل السيارات ، بهدف مكافحة جائحة كورونا ، ولكن سيتم استثناء السائق فقط وأعضاء المسكن الواحد في السيارة الخاصة ، وجاء هذا القرار وفقا لما قررته حكومة الولاية ، وقررت ارتداء الكمامة الطبية أثناء التسوق ، وركوب وسائل المواصلات العامة ، كما تسري هذه القواعد الجديدة أيضا على التجمعات في شكل موكب السيارات .



كما سيتم تعديل المرسوم الحالي للحماية من عدوى الكورونا ، وفقا لذلك القرار ،ويعتبر هذا القرار ضروري لتشديد المرسوم في هذا المرحلة بعدأن تراجعت اعداد الإصابات بكورونا في برلين .



وعلى الجانب الاخر قدم رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية الكائن بها عملاق صناعة السيارات بي إم دبليو اقتراح بزيادة الحافز النقدي المخصص لشراء السيارات الكهربية، وذلك من أجل دعم قطاع صناعة السيارات بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.



واكد في تصريحات له أنه ينوب زيادة الحافز النقدي لشراء السيارات الكهربائية الذي وصل إلى 6000 يورو ، وذلك سيكون دافع أكبر للشراء حينما يصل إلى 10000 يورو لشراء سيارات موافقة للمعايير .







