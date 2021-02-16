اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري لتحمل تكاليف مسحات كورونا.. المصري البورسعيد: نعاني ماليا.. الإسماعيلي: ليس لدينا أموال ندفعها.. والمقاصة: القرار يعكس حالة تخبط

خاطب اتحاد كرة القدم المؤقت برئاسة أحمد مجاهد، الأندية لتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا قبل انطلاق المواجهات، الأمر الذي أشعل خلافا جديدا مع الأندية بشأن تحمل نفقات جديدة.











وترى الأندية أنها غير مستعدة لتحمل تكاليف مالية إضافية، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها الخزائن على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ووقف نشاط كرة القدم الموسم الماضي ثلاثة أشهر.





ليست الأندية المصرية فقط من تعاني ولكن كبار الفرق في أوروبا أعلنت خسائر كبيرة على خلفية الجائحة واتخذت سياسات جديدة في الإنفاق لتعويض الخسائر الفادحة.









المقاولون العرب



قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن إدارة ناديه ترفض دفع ثلاثة ملايين جنيه لاتحاد الكرة المصري تكلفة مسحات الكشف عن فيروس كورونا فى الفترة الأخيرة.









وأضاف عادل، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أنه يمتلك ما يثبت دفع المقاولون ثمن المسحات التي تزيد على العدد المتفق عليه مع اتحاد الكرة.









وأردف: "خطاب اتحاد الكرة مرفوض شكلًا وموضوعًا، الأندية ليس لديها مقدرة مالية على تحمل نتيجة المسحات ولذلك تم الاتفاق مع اتحاد الكرة على تحمله لتكلفة المسحات".









وتابع: "اتحاد الكرة يتحمل 33 مسحة، ولكن أحيانًا كنا نقوم بعمل مسحات لأفراد إضافيين، ولدي ما يُثبت أننا كنا نتحمل تكاليف المسحات الإضافية وفقًا للاتفاق الذي تم".









واستطرد: "إذا كان اتحاد الكرة لم يعدل اللائحة ولم ينتبه للأمر فهذه ليست مسئولية الأندية، ما هي المبالغ التي تمتلكها الأندية لتدفع ثلاثة ملايين جنيه؟ كيف يجرؤ الشخص الذي أرسل هذا الخطاب على إرساله؟".









واختتم: "الشركة الراعية لا تدفع أموالا لنا، لا يوجد من يرعى الأندية المصرية من الأساس، وبالتالي لا يوجد دخل قوي للأندية، ولذلك نحن نرفض بشكل تام دفع هذا المبلغ".









طلائع الجيش



رفض أحمد المهدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، دفع أي مبالغ مالية لاتحاد الكرة؛ لتحمل تكلفة مسحات الكشف عن فيروس كورونا عن الفترة الماضية.









وقال المهدي، في تصريحاته لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الاتفاق مع اتحاد الكرة كان يقضي يتحمل الجبلاية 33 مسحة لكل نادِ قبل كل مباراة".









وأضاف: "لم يصلنا خطاب سداد ثمن المسحات من اتحاد الكرة، لكن علينا أن نتذكر حالة الانشقاق التي حدثت قبل بداية الموسم والأندية التي طالبت بعدم استكمال النشاط نظرًا للتكاليف المالية العالية التي لم تكن لتتحملها".









وأكمل: "الجميع يعرف وقتها أن اتحاد الكرة أعلن تحمله لتكاليف المسحات عن فيروس كورونا، والأندية وافقت على ذلك؛ لتنفيذ رغبة الدولة في استكمال النشاط الكروي مرة أخرى".









واستطرد: "الجميع التزم والحياة الكروية عادت من جديد، والاتفاق كان أن اتحاد الكرة هو من سيتحمل، وحتى بعد تغيير المسحات واستبدالها بالكشف السريع، وكنا ملتزمين ولم نمانع الأمر".









وتابع: "طلائع الجيش دائمًا ما يلتزم بـ 33 مسحة تم الاتفاق عليها مع اتحاد الكرة ولم يقم بأي مسحة إضافية، وحتى إذا أردنا عمل مسحات زائدة فكنا نقوم بها في معامل معتمدة تخصنا".









واختتم: "كان هناك اتفاق مع اتحاد الكرة بشأن تحمل تكلفة المسحات، نحن نتفق مع منظومة ومؤسسة وليس أشخاص، وبالتالي على مسئولية الالتزام بلوائح واتفاقاته".









الإسماعيلي



أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، رفض قلعة الدراويش دفع أي مبالغ مالية لاتحاد الكرة، والتي اعتبرها الأخير مديونية مستحقة لثمن المسحات السابقة للكشف عن فيروس كورونا.









وقال وحيد، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن النادي الإسماعيلي يحرص دومًا على إجراء عدد أقل من المتفق عليه للمسحات قبل المباريات.









وأضاف: "وصلنا خطاب لكن لا يتعلق بالمسحات، ما وصلنا هو سداد ثلاثة ملايين جنيه وتم وضعها تحت بند المديونيات، نحن ندفع ثمن استمرار النشاط في ظل عدم وجود راعٍ لنا".









وأكمل: "ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية كان عمل مسحات لـ33 فردا في كل نادِ، وما يزيد عن ذلك تتحمله الأندية، ولذلك نحرص دومًا على إجراء من 30 إلى 33 مسحة في كل مرة".









واختتم: "الإسماعيلي يرفض تمامًا دفع هذه الأموال لاتحاد الكرة، نحن نتألم ولا توجد أموال لدينا والموضوع مش ناقص".









مصر المقاصة

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، رفض ناديه القاطع لدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري لاتحاد الكرة المصري كمديونية تخص المسحات التي يتم إجراؤها للكشف عن فيروس كورونا.









وقال سليم، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن الاتفاق الذي تم بين الأندية المصري واتحاد الكرة في وقت سابق ينص على تحمل الجبلاية لتكلفة مسحات 33 فردا قبل كل مباراة.









وأضاف: "عندما اجتمعنا مع اللجنة الخماسية لأول مرة، سألنا عن تكلفة المسحات قبل مباريات الدوري ووجدنا أنها ستتكلف 600 ألف جنيه شهريًا لكل نادِ، ووقتها تم الاتفاق معنا أن الدولة ستتحمل المبالغ وفقًا لتواصل مع أشرف صبحي، وزير الرياضة".









وأكمل: "ما يحدث من اتحاد الكرة حاليًا هو تخبط رهيب، لا علاقة لنا بلجنة تفتيش على اتحاد الكرة أو غيره فنحن في موسم استثنائي، وأقول لهم ليتدخل اتحاد الكرة لصرف المبالغ المتأخرة لنا لدى الشركة الراعية التي لم نحصل على أموال منها منذ شهور".









وتابع: "نرفض تمامًا دفع الثلاثة ملايين لاتحاد الكرة، رأينا مثل رأي سموحة والاتحاد السكندري وكل الرافضين، هل ندفع مستحقات اللاعبين أم ندفع لاتحاد الكرة ثمن المسحات".









واختتم: "إذا كان اتحاد الكرة لا يستطيع أن يفعل مثل أي دوري محترم في العالم ويدفع ثمن المسحات فليتم إلغاء المسابقات، ما أعرفه هو أن يدافع اتحاد الكرة عني ويحصّل الأموال المتأخرة لدى الشركة الراعية لي، ثم يطالبنا بالأموال".









المصري البورسعيدي



قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إنه لم يتلق خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم لسداد مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.









وأوضح الخولي، في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد"، أن اتفاق الأندية مع اتحاد الكرة من بداية الموسم، على أن يتحمل الاتحاد تكاليف المسحات.









وأضاف: "اتحاد الكرة يتحمل 33 لاعبا في كل مسحة، واللجنة الثلاثية تتفهم وضع الأندية المادي، خاصة الأندية الشعبية التي تعاني ماليا".









وكان أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أكد أن شروط المسابقة في بداية الموسم تضمنت تحمل الأندية تكاليف المسحات الطبية للاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية.