الرئيس السيسي يعلن انطلاق التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.. و23.03 مليار جنيه تكلفة تشغيل المنظومة بـ 3 محافظات

52 وحدة صحية ومركز بالمحافظات الثلاث تم إطلاقها في مرحلة التشغيل التجريبي اليوم

الافتتاح الرئاسي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة يشمل محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء

27 مستشفى و136 وحدة ومركز طبي يقدمون خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات









أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.





وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف على المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت اليوم افتتاح الرئيس لمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة (المخصص للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركزا طبيا ووحدة صحية من المقرر دخولها التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.





وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن الافتتاح الرئاسي شمل افتتاح عدد كبير من المنشآت الطبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إضافة إلى مستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقًا)، والذي تم الانتهاء من تطويره وتجهيزه وفق أعلى مستويات الجودة العالمية في نطاق محافظة بورسعيد، وبذلك يصل إجمالي المحافظات التي تغطيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، إلى 4 محافظات منذ بدء انطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019.





وقال إن المجمع الطبى بالإسماعيلية تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية للعمل فيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة، ليكون هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.





وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبى هو صرح طبي عظيم لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 382 سريرا، كما يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة فى مختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام "استقبال وطوارئ، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهرى، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين".





وفيما يخص مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي تم افتتاحه اليوم أيضًا، فهو يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، و4 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية، و16 سرير إقامة داخليا، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية ، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية له 135 سريرا، لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة كله.





وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بتحقيق حلم المصريين خطوة بخطوة، فقد كانت بورسعيد نواة المنظومة والتي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بها لتوفر التغطية الصحية الشاملة لأهالي بورسعيد من خلال 35 وحدة ومركزا و8 مستشفيات، وانضم إليها المستشفى التاسع وفق هذا الافتتاح الرئاسي (مستشفى 30 يونيو) والذي تم تجهيزه على أعلى مستويات الجودة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 90 سريرا لخدمة أبناء بورسعيد بشكل خاص وإقليم القناة بشكل عام.





وتابع: "محافظة الأقصر، التي نحن بصدد افتتاحها رئاسيًا اليوم، تدخل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة من خلال 3 مستشفيات و20 وحدة ومركزا لخدمة أهالي الأقصر وأبناء الصعيد، لخدمة أهالي محافظة الأقصر، وهي مستشفيات إسنا المركزي التي تبلغ الطاقة السريرية الاستيعابية لها 196 سريرا، ومستشفى العديسات التخصصي والتي تضم الطاقة الاستيعابية لها 63 سريرا، ومستشفى البياضية للنساء والولادة (إيزيس حاليًا) والتي تخدم منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل من سيدات الأقصر، بإجمالي طاقة استيعابية 98 سريرا".









فيما يشمل الافتتاح الرئاسي اليوم، افتتاح المحافظة الرابعة من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهي محافظة جنوب سيناء، والتي تدخل مرحلة التشغيل التجريبي بـ 10 وحدات ومراكز طبية في نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مستشفى أبو رديس المركزي والتي تم تطويرها وتجهيزها لتتماشى مع أعلى معايير الجودة وفقًا للمستويات العالمية وتبلغ السعة السريرية بالمستشفى 196 سريرا.





وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ 23.03 مليار جنيه مصري، منها 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.





وتابع المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنه من المقرر أن يتم تفعيل المنظومة بالمحافظات الثلاث من خلال 27 مستشفى و136 وحدة ومركزا طبيا، وجاء نصيب محافظة الإسماعيلية 12 مستشفى و54 وحدة ومركزا طبيا، أما محافظة الأقصر فتبلغ المنشآت الطبية المقررة لها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا، إلى جانب 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركزا طبيا بمحافظة جنوب سيناء، وقد تم البدء اليوم في إطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظات الثلاث في المستشفيات المشار إليها عاليه، وجار إنهاء أعمال التطوير والتجهيز على أعلى المستويات بباقي المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث، لتفعيل المنظومة بكل طاقتها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى المحاور الثمانية التى يرتكز عليها مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وتشمل "التخطيط الاستراتيجى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، التوعية والإعلام".





ولفت إلى تسجيل أكثر من 3.7 مليون مواطن مواطن بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة منذ مطلع شهر أكتوبر 2019، وحتى الآن، وهو ما يدلل على ثقة المواطن المصري في المنظومة الجديدة حتى قبل البدء في تفعيل المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تشمل محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، حيث تراوحت نسبة رضاء المنتفعين عن المنظومة الجديدة ما بين 90 : 93%.





ونوه الدكتور أحمد السبكي إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجودة والتنافسية العالمية لم يتأتى إلا بتكاتف جميع جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، للوصول به إلى النجاح المأمول، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، في ظل توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان آخرها ضغط الجدول الزمني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال 10 أعوام بدلًا من 15 عاما.





وأشار إلى التعاون المثمر لإنجاح المنظومة بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهي "الهيئة العامة للرعاية الصحية" وهي المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتي تسعى إلى تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة بأعلى جودة مرضية وبما يحقق رضاء المنتفعين، و"الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" وهي المسئولة عن اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على جودة الخدمات المقدمة، و"الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" وهي الجهة المنوطة بتمويل النظام من خلال تحصيل الاشتراكات ومصادر الدخل الأخرى، وذلك بما يضمن في النهاية توفير رعاية صحية مميزة ومتكاملة ذات جودة عالية من نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.