الناس عايشة حياتها عادي| الرئيس السيسي: ربنا وفقنا في مواجهة كورونا

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، سر تأثر مصر بدرجة أقل عن غيرها من الدول بفيروس كورونا قائلا: "المصريين مكانوش ملتزمين أوي يعني لكن رغم ده ورغم إننا مقولناش البلد عملنا توازن".









وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية: «كثير من الناس تتوقف وتسأل ليه ربنا وفقنا في موضوع كورونا مقارنة بدول كثيرة رغم أن المواطنين لم يلتزموا بالاجراءات الاحترازية، والناس كانت عايشة حايتها عادي ولم نغلق البلد بسبب الاقتصاد وهذا يرجع إلى الوزراء وتعامل الدولة مع الأزمة».









وأضاف أن مجهودات الدولة المصرية في إدارة الأزمة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، هو السبب الأول لتخطي هذه الجائحة.











ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي "مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية"، والذي يحتوي على 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.