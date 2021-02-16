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طبقا للأمم المتحدة .. شاهد | هالة السعيد : مصر الأولى عالميا في المنصات الوطنية للتنمية المستدامة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:58 م
وزير التخطيط
وزير التخطيط
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نورهان رأفت
استعرضت الدكتورة هالة السعيد ، تقارير الجامعات العالمية ، بخصوص أهداف التنمية المستدامة في مصر ، لافتة إلى أن جامعة "كمبريدج" وضعت مصر في المرتبة 92 ، بين 162 دولة ، وذلك بعد مراجعة المؤشرات والبيانات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي بالاسماعيلية ، إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية صنفت مصر الأولى عالميا في المنصات الوطنية للتنمية المستدامة .

وتابعت :  نسب التضخم والعجز والبطالة استطعنا التغلب عليها وتحقيق المستهدفات وأزيد منها. 

ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.
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