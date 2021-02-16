بدون سابق إنذار.. انقطاع المياه عن بعض القرى بالإسماعيلية

اشتكى أهالي قرية أبو عياد والمناطق المحيطة بها في أبو صوير من انقطاع مياه الشرب لأكثر من 5 أيام تقريبًا عن أهالي القرية.





وقال أحد الأهالي إن انقطاع المياه من الخميس الماضي وحتى الآن عن مناطق أبو عياد وأبو جازية وأبو منصور ومنطقة البر الثاني في مركز أبو صوير بالإسماعيلية.





وقال الأهالي: "مفيش مياه خالص وبنضطر نستخدم المياه الجوفية وهي غير صالحة أو سيارات المياه المتحركة وهي لا تكفي ربع الأهالي".





وأشار الأهالي إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القناة أرسلت سيارات المياه بشكل شبه يومي وتوزيعها علي المواطنين إلا أنها لا تكفي نهائيًا.





وكشف الأهالي أن "المحطة كل يوم فيها صيانة ولا تعمل بكل طاقتها وكل ما نسأل يقولوا بنصلحها والنتيجة إننا بنقعد بالأيام بدون مياه".





بحسب المصادر في شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي فإنه يتم عملية إحلال وتجديد جزئي المحطة مشيرة إلى أنه المحطة تعمل حاليا بأكثر من نصف طاقاتها مؤكدة أنه يتم إرسال سيارات مياه للمنطقة التي لا يوجد بها مياه طوال ٢٤ ساعة.