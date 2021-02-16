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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يسلم 8923 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة بالجيزة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
قام  محمد سعفان وزير القوى خلال المحطة الرابعة من تسليم العمالة غير المنتظمة وثائق التأمين التكافلي التى تقدمها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة ، برفقة اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة ، بتسليم الوثائق التي أصدرتها الوزارة لـ  8 آلاف و 923 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة ، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .

أكد الوزير أن ذلك  يأتي ذلك في إطار  مبادرة " حياة كريمة " والتى استهدفت المواطن المصري في كل بقاع الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام،  والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص  ، منوهًا إلى  أن الوزارة  قد قامت  بتسليم هذه الوثيقة لـ  3593 عاملًا غير منتظم بمحافظة بورسعيد ، و  12  ألفا و 642  عاملًا بمحافظة القليوبية، و31  ألفا و 196 عاملًا  بمحافظة القاهرة .

وأوضح الوزير أن العامل المصري  هو  أهم ترس في منظومة العمل ، وبالتالي كان لزامًا علينا الاهتمام بهذا العامل وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام له ، حيث ان وزارة القوى العاملة هى الجهة الوحيدة التى لديها إدارة لرعاية تلك الفئة من خلال مديرياتها في 27 محافظة.

وشدد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضمان حياة كريمة لأبناؤها ، وتوفير الأمان لهم دائمًا ، في اليوم وغدًا وفي المستقبل ، وتحاول أن تستقرأ المستقبل وتنظر للأمام حتى توفر لمواطنيها كل سبل الرعاية ، ولذا يجب على كل أبناؤها رد الجميل لها ، بحمايتها وصون ترابها ضد الشرذمة التى تحاول تشويه صورتها أمام العالم أجمع وتنكر خيراتها .

وكان قد وجه الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوي المهارة ومزاولة المهنة  للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجانًا ، حتى يسهل علي تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التى يعمل بها ، مشددًا على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك البطاقات في أقرب وقت ممكن ، وتصبح شرط للحصول على الرعاية التى تقدمها المديريات لتلك الفئة.

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالجيزة ، وبديوان عام الوزارة ، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة ، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

ومن جانبه أشاد المحافظ بدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم ، مبديًا  الاستعداد التام للتعاون  مع الوزارة في هذا الشأن في سبيل حماية  العمال مما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري .

من جانبه قدم أحمد نظمى  وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة الشكر والتقدير للوزير والمحافظ ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي ، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي و استكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم .

كما كشف وكيل المديرية إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية سجلت 11 ألفا و 937 عاملًا ، تقوم برعايتها إجتماعيًا وصحيًا على مدار العام ، من خلال منح يتم صرفها لهم في حالات الزواج والمواليد و وفاة لأحد الأقارب أو وفاة للعامل تسلم لأسرته ، وصلت في العام المالي الجاري 770 ألف جنيه ، فضلًا عن المساعدة في إجراء 29 عملية جراحية قدرت بـ 98 ألف جنيه ، صرفت من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة للعمالة المسجلة .
وزير القوى العاملة يسلم 8923 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة بالجيزة
وزير القوى العاملة يسلم 8923 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة بالجيزة
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