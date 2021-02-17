برلمانية: مظلة التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي اجتماعي يضمن العلاج لكل المصريين

أكدت النائبة، غادة قنديل، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية، عند شروعها في تنفيذ مشروع ما، دائمًا ما تفكر بإرادة قوية، وبشكل استراتيجي يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة، والدليل علي ذلك نتائج تطبيق المشروع الخاص بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والذي يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، حيث إنه يأتي ضمن إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.





وعن أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أوضحت " قتديل " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه بمثابة نظام تكافلى اجتماعي ، يضمن العلاج لكل المصريين، دون تفرقة بين غني أو فقير، ويضمن لهم السفر للعلاج بالخارج حال عدم توفير العلاج محليًا، علاوة علي تقديم تقدم خدمات طبية و وقائية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز ، إلى جانب تكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بدفع تكاليف علاج غير القادرين ، وحتما سيستشعر المواطن المصري عوائده.





وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية، إلي أن التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، شمل رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، إلى جانب إمدادها بأمهر الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، فضلًا عن الحملات التوعوية والإعلانات من خلال التليفزيون والراديو، وكذا المطبوعات الورقية ووسائل السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بكيفية الانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة والحصول على أفضل مستويات من الخدمات والرعاية الصحية .





جاء ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.