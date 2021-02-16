تعرف على لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للفيلم القصير

أعلن مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير" في دورته الرابعة 2021 عن أعضاء لجنة تحكيمه المتنوعة بين الاختصاصات والخبرات.





محسن أحمد





مدير تصوير ومخرج مصري. شارك في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا كمدير للتصوير. من أعماله فيلم ( المطارد ) للمخرج سمير سيف و فيلم ( زوجه رجل مهم ) للمخرج محمد خان، ( الكيت كات ) للمخرج داوود عبد السيد، )كابوريا ) للمخرج خيري بشارة، و فيلم (سمع هس ) للمخرج شريف عرفة. وحصدت اعمال اخرى له على كم كبير من جوائز من اهم مهرجانات السينما المصرية و من ضمن هذه الاعمال فيلم ( الارجوز ) و فيلم ( النوم في العسل ) و فيلم ( دم الغزال ) و فيلم ( الوعد ). كما انه عمل أيضًا مدير تصوير للعديد من الأفلام التسجيلية وصور واخرج العديد من الأغاني المصورة ( فيديو كليب ) ومارس تصوير الإعلانات التجارية وتصميم الإضاءة للمسرح و برامج التليفزيون و الاحتفاليات الكبري و عمل بالتدريس بمعهد السينما و اعد رسالة ماجيستر عن التصوير الاعلاني و رسالة الدكتوراه عن التصوير في الأوقات الساحرة ( قبل الفجر و بعد الغروب).





رحمة منتصر





أستاذ المونتاج بالمعهد العالى للسينما. مونتيرة سينمائية تخرجت عام 1965 من المعهد العالى للسينما، وحصلت على دبلوم معهد السينما بلندن "London Film School" عام 1971. عملت مونتاج العديد من الأفلام التسجيلية مثل فيلم ( القاهرة 1830) و فيلم ( لؤلؤة النيل ) للمخرج سمير عوف ، و فيلم ( آفاق و جيوش الشمس ) و فيلم ( عن كرسى توت عنخ أمون ) للمخرج شادى عبد السلام ، و فيلم ( القاهرة كما لم يرها أحد ) للمخرج إبراهيم الموجى ، و فيلم ( إنجى أفلاطون ) للمخرج محمد شعبان ، و فيلم ( محمد بيومى ) للمخرج محمد كامل القليوبى. ومن الأعمال الروائية: فيلم ( سرقات صيفية ) للمخرج يسرى نصر الله ، و فيلم (يوم حلو يوم مر) للمخرج خيرى بشارة ، و فيلم ( البحث عن سيد مرزو ق) للمخرج داوود عبد السيد.





محمود اللوزي





مخرج مسرحي وممثل. كما انه من المؤسسين الرئيسين لقسم المسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. شارك في العديد من الافلام المصرية وساهم في اعمال السينما المستقلة المتميزة كممثل، من مساهماته مشاركته في فيلم (هليوبوليس) وفيلم (ميكروفون) للمخرج احمد عبد الله.





حنان يوسف





حنان يوسف ممثلة في السينما والمسرح. تخصصت في الفنون المسرحية و شاركت في تأسيس و تطوير فرقة "الورشة". شاركت بالتمثيل في العديد من الاعمال السينمائية المميزة، منها فيلم ( الطوق والأسورة ) و فيلم )يوم مر ويوم حلو ) للمخرج خيرى بشارة وفيلم ( عين شمس ) للمخرج ابراهيم البطوط و فيلم (هي فوضى) للمخرج يوسف شاهين والعديد من الأفلام و المسرحيات والتجارب المستقلة.





فوزي العوامري





مشرف فني ومصمم مناظــر لعدد من أهم أفلام السينما المصرية الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والدراما التلفزيونية وبعض التجـارب المسرحية. اختيـر عضو لجان تحكيم لعدة مهرجانات سينمائية دولية و محلية و قد حصدت أفلامه بتنوعها على جوائز محلية و دولية. تخرج من المعهد العالي للسينما دفعة 1985، وبدأ مساعدًا لصلاح مرعي و أنـسـي أبو سـيف. بدأ العمل كمشرف فني و مهندس ديكور و مصمم أزياء لعدد من للأفلام السينمائية التي حصل من خلالها على العديد من الجوائــز و منـها فيلم ( إضحـك الصــورة تطـلع حــلـوة ) للمخرج شريف عرفه و فيلم ( الـسلم و الثعبان ) للمخرج طارق العريان و فيلم ( معالى الوزير ) للمخرج سمير سيف و فيلم ( عـمارة يـعـقـوبـيان ) للمخرج مروان حامد.