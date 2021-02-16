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سيارات

5 نصائح تمنحك الأفضلية في هذه الأجواء .. تعرف عليهم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:31 م
5 نصائح تمنحك الأفضلية
5 نصائح تمنحك الأفضلية في هذه الأجواء
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صبري طلبه

يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى مواجهات عديدة، بسبب طبيعة الحالة الجوية الخاصة بطقس الشتاء، ربما تتعلق بالبرودة القاسية، أو مشكلات الشبورة الجوية و حالات انعدام الرؤية، أو سقوط الأمطار، و زيادة حركة الرياح.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 نصائح لقائدي السيارت من اجل قيادة امنه في فصل الشتاء.


1- مساحات السيارة

تشكل نظافة الزجاح الأمامي أهمية كبيرة في كشف و رؤية مجريات الطريق، و لكن عند تساقط الأمطار ستصبح الرؤية مشوشة بعض الشيئ، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بصيانة مساحات السيارة، و تغييرها على الفور في حالة تاكل الطبقة المطاطية، نظرًا لحماية الزجاج الأمامي من الخدوش و الاحتكاكات، وأيضًا لكي تتمتع برؤية مثالية.


2- مصابيح السيارة

لا شك أن مصابيح سيارتك ستواجه تحديات كبيرة في فصل الشتاء، و يرجع ذلك إلى موجات الشبورة الجوية، و حالات انعدام الرؤية، ولذلك يجب عليك أن تقوم بصينتها جيدًا و جعلها تتمتع ببريق النجوم دائمًا، و تجنب الكسور أو الشروخ بالهيكل الخارجي لتجنب تكون المياه بداخلها.


3- زر اذابة الضباب

يوجد في الكثير من السيارات زر صغير داخل مقصورة القيادة، مرسوم بداخله أسهم بيضاء مائلة، ووظيفة هذا الزر هو تفعيل حركة الخطوط الواقعة بالزجاج الخلفي "السخانات"، ثم اذابة بخار الماء المتراكم بسبب الضباب أو عند تساقط الثلوج.


4- حالة الفرامل

يجب أن تتأكد من سلامة الحالة العامة للفرامل، نظرًا لأهميتها القصوى في التعامل مع أمور التوقف، و خاصة على الطرق المغمورة بمياه الأمطار، ولكي تتجنب أنزلاق السيارة.


5- الاطارات

تأكد من سلامة جسم الاطار و خلوه من عوامل التشقق، و قم أيضًا بقياس مستوى الهواء الداخلي له، ولا تنسى التاكد من سلامة العجلة البديلة فربما تلجئ إليها في أي وقت.

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